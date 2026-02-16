Bússola

Um conteúdo Bússola

Especialista descreve 5 requisitos para criar inovação verdadeira

Entenda como transformar criatividade em inovação e gerar resultados reais nas empresas

Inovação precisa, primeiro, estar na cultura (Nitat Termmee/Getty Images)

Inovação precisa, primeiro, estar na cultura (Nitat Termmee/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 07h00.

Incluir a promessa de inovação em textos institucionais é uma tarefa fácil. Difícil é inovar de verdade. Mais ainda, entender a diferença entre inovação e criatividade. Explicando:

  • Na prática, criatividade é a habilidade de enxergar novas ideias. O famoso “pensar fora da caixa”. 
  • Inovar é tirar essas ideias do papel e criar projetos disruptivos. 

Apesar de 83% das empresas considerarem a inovação uma das três principais prioridades organizacionais, apenas 3% estão realmente preparadas para colocá-la em prática – segundo estudo da Boston Consulting Group (BCG) de 2024. 

O desafio, segundo especialista da consultoria de inovação 1601, não está na falta de ideias, mas na dificuldade de transformar a criatividade em cultura, método e resultado. Em muitas organizações, a inovação ainda é tratada como um projeto pontual e não como uma competência contínua.

“Inovar de verdade exige mudar a forma como a empresa pensa e decide, não apenas criar projetos pontuais. O que faz diferença é quando todo o time entende que inovar é resolver problemas de forma colaborativa, com propósito e alinhamento à estratégia do negócio”, diz Leonardo Brazão, cofundador da 1601.

Convidamos o especialista para detalhar 5 requisitos para empresas que desejam transformar criatividade em inovação verdadeira

1. Inovação na agenda da liderança

É fundamental que a inovação esteja na agenda dos tomadores de decisão. Se ela não fizer parte da cultura da companhia e não estiver entre as prioridades da liderança, atrelada a metas, bônus e resultados, dificilmente vai acontecer de forma consistente. 

Quando a alta liderança não respira a necessidade de inovar, essa mentalidade não se espalha pela organização. O máximo que se vê são pequenas melhorias específicas, mudanças incrementais. Mas a verdadeira inovação depende de exemplo, de intenção e de espaço para o novo.

2. Criar um ambiente de confiança e abertura

Para inovar, é essencial criar um ambiente de confiança e abertura. A inovação é, por natureza, um processo de experimentação, envolve testar, errar, ajustar e aprender. 

Se a empresa trabalha sob uma cobrança rígida por resultados imediatos, com metas inflexíveis ou planos excessivamente controlados, acaba inibindo esse movimento. 

Inovar é, por definição, ineficiente no começo. Justamente porque é algo novo, exige tempo, espaço e tolerância ao erro para amadurecer e gerar resultado real.

3. Cultura de colaboração e empoderamento

A inovação precisa acontecer em um ambiente de colaboração, confiança e abertura, com equipes empoderadas para tomar decisões e apoio das lideranças. Em outras palavras, é uma questão de cultura orientada à inovação

Claro que os resultados são importantes, mas eles podem surgir de diferentes formas e, muitas vezes, só aparecem depois de várias curvas de aprendizado. Quando isso acontece, os resultados tendem a ser muito mais sólidos e impactantes.

4. Transformar a curiosidade em prática constante

Transformar a curiosidade em prática constante é um dos pilares para desenvolver a inovação dentro das empresas

Estimular as equipes a fazer perguntas, observar tendências e buscar referências fora do próprio setor amplia o repertório e fortalece a capacidade de conectar ideias novas. 

A curiosidade é, afinal, o primeiro passo da inovação, quanto mais ampla for a visão de mundo das pessoas, maior será o potencial criativo coletivo.

5. Criar rituais de experimentação

Outro ponto essencial é criar rituais de experimentação. Estabelecer momentos regulares para testar hipóteses e validar ideias rapidamente ajuda a transformar boas intenções em aprendizado prático. 

Prototipar antes de planejar demais permite errar cedo, ajustar o rumo e reduzir riscos, além de fortalecer a confiança das equipes para investir em projetos maiores e mais ambiciosos. Inovar é um processo que se constrói na prática e quanto mais a empresa experimenta, mais preparada ela se torna para evoluir.

Acompanhe tudo sobre:Inovação

Mais de Bússola

Opinião: o fracasso de projetos de IA é uma questão de gestão, não de tecnologia

3 pilares do franchising em 2026

App brasileiro que facilita guarda compartilhada chega ao exterior 

Opinião: A PME ganha mais do que apenas segurança ao se adequar à LGPD

Mais na Exame

Mundo

Cuba recorre a carvão e energia solar para driblar bloqueio de petróleo

Brasil

Escala 6x1: setor privado sugere desoneração para compensar jornada menor

geral

Com 500 mil vagas, bares e restaurantes sobem salários para atrair pessoal

Esporte

Lucas Pinheiro Braathen perde medalha no slalom