Home Agent evita emissão de 600 toneladas de carbono com trabalho remoto

A Home Agent, primeira scale up de relacionamento com cliente e trabalho remoto 100% online, evitou a emissão de 600 toneladas de carbono no ar nos últimos dois anos. Todos os mais de 900 colaboradores da empresa exercem suas funções de casa, o que impacta diretamente o meio ambiente e a qualidade de vida dos colaboradores, que não precisam se deslocar até o trabalho. Com isso, além de contribuir com a preservação do meio ambiente, economizam 4 horas diárias que seriam gastas no transporte.

Na Home Agent, medir de maneira clara e objetiva seu impacto ambiental vai ao encontro do movimento pela procura de fornecedores responsáveis, uma vez que identificou-se aí uma oportunidade para minimizar o impacto ambiental causado pelas empresas, gerando valor e atraindo investidores.

“Hoje em dia, exige-se que as companhias sejam responsáveis socioambientalmente de ponta a ponta em sua cadeia de parceiros e fornecedores, tanto por suas ações diretas quanto indiretas. Por isso, quando uma empresa utiliza critérios que reconhecem e privilegiam fornecedores que têm uma maior maturidade na medição de impacto e gera benefícios sociais e ambientais, demonstra consistência em seu posicionamento com relação aos temas relacionados ao ESG”, afirma Fabio Boucinhas, CEO da Companhia.

