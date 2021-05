Grupo Sabin aplica teste que detecta resposta imune ao coronavírus

Por Bússola

Um dos pioneiros na aplicação de testes para detecção do vírus da covid-19, o Grupo Sabin começa agora a oferecer o exame sorológico que detecta a presença de anticorpos neutralizantes no organismo.

"Esse teste informa se o paciente já teve algum contato com o coronavírus e se ele desenvolveu uma resposta imunológica ao SARS-CoV-2", diz o médico e diretor técnico do grupo, Rafael Jácomo.

Desenvolvido para ajudar a compreender melhor a relação entre imunidade e a presença de anticorpos, o exame é indicado também quem já tomou a vacina.

"A testagem para identificar resposta imune varia de acordo com o tipo de vacina aplicada. Os estudos apontam diferença na produção dos anticorpos de pacientes que receberam Coronavac e Covaxin (que são produzidas com o vírus integralmente) e dos vacinados com AstraZeneca, Pfizer e Moderna (que induzem a produção da proteína S do vírus)", afirma o especialista.

Aprovado pela Anvisa e indicado pelo FDA (Food and Drug Administration), o exame deve ser realizado a partir do décimo dia de sintomas. Para quem se vacinou, é preciso esperar 30 dias após a segunda dose para garantir mais precisão do resultado. Feito a partir da coleta de uma amostra de sangue, o teste não é um diagnóstico de doença.

"É importante esclarecer que esse exame não analisa a presença do vírus no paciente, como nos testes padrões, o PCR e o sorológico. Ele indica a quantidade e a qualidade da resposta do organismo para se defender contra o Sars-Cov-2", diz.

Segundo Jácomo, independentemente do resultado do teste, é preciso manter as medidas de distanciamento físico, além do uso de máscaras de proteção e do álcool em gel.

