Com R$ 2,7 bi de receita, Kovr lança seguro contra ataques hackers em PMEs

A Kovr, seguradora com presença nacional e receita de R$ 2,7 bilhões em 2024, passou a vender um seguro voltado a pequenas e médias empresas que enfrentam riscos com ataques cibernéticos.

A nova cobertura atende negócios com faturamento de até R$ 150 milhões por ano e foi pensada para empresas que guardam dados de clientes e operam em ambiente digital, mas não têm equipe de tecnologia própria.

O produto cobre casos como invasões de sistema, sequestro de dados, desvio de pagamentos, paralisação de operação e até fraudes que atingem consumidores finais.

A cobertura também vale para processos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Um dos principais diferenciais é a resposta rápida: em caso de ataque, o segurado pode acionar uma central 24 horas por telefone.

A assistência inclui suporte técnico, gestão de crise e orientação jurídica desde o primeiro momento.

“Empresas menores têm tanta exposição quanto as grandes, mas pouca estrutura para lidar com esse tipo de problema. A gente quer facilitar o acesso à proteção sem exigir conhecimento técnico”, afirma Eduardo Viegas, vice-presidente de operações da Kovr.

Os detalhes do produto

O seguro começa em R$ 2.500 por ano, com limite de cobertura de R$ 600 mil. Os pacotes mais completos podem chegar a R$ 40 mil por ano, com limites de até R$ 6 milhões. Não há franquia de tempo nem carência.

Segundo a empresa, o processo de contratação leva cerca de cinco minutos para empresas com faturamento de até R$ 50 milhões, exigindo apenas ramo de atividade, faturamento e histórico de incidentes. Para empresas com receita maior, a contratação é liberada após uma checagem simplificada.

A venda será feita por corretores e também por meio de canais como bancos, operadoras de telefonia e empresas de tecnologia.

O seguro será oferecido tanto no modelo B2B — quando é vendido para empresas que o repassam aos seus clientes — quanto no modelo B2B2C, em que o seguro é integrado a plataformas de parceiros e chega ao cliente final como parte da jornada digital.

A Telefónica Seguros, braço de seguros da empresa de telefonia Vivo, é uma das parceiras no projeto.

Segundo a Kovr, a colaboração traz experiência internacional com PMEs e ajuda a adaptar a oferta ao mercado brasileiro.

Mercado ainda pequeno

O lançamento do produto vem num momento em que os ataques cibernéticos a PMEs disparam.

Dados de um relatório da N-able apontam que o número de incidentes no Brasil saltou de 48 mil em junho de 2024 para 13,3 milhões em junho de 2025.

Segundo a Kaspersky, 73% das PMEs brasileiras foram vítimas de algum tipo de ataque nos últimos dois anos.

Apesar disso, o mercado de seguro cibernético ainda é pequeno no país: em 2024, foram emitidos cerca de R$ 270 milhões em prêmios, segundo dados da Susep.

A maior parte das apólices é voltada a grandes empresas, com processos de contratação longos e exigência de respostas técnicas detalhadas.

A proposta da Kovr é simplificar esse processo e atingir um número maior de empresas.

“A ideia é ampliar a base de segurados e não disputar só grandes contas”, diz Viegas. “Nosso foco está no volume de apólices, não no valor de prêmio por contrato.”

O seguro oferece mais do que a indenização financeira. A assistência inclui uma central 0800 que funciona 24h, que aciona um gestor de incidentes para confirmar o ataque e orientar a resposta.

Se necessário, o time técnico ajuda a restaurar os sistemas e liberar o acesso aos dados. A empresa também recebe suporte jurídico para lidar com notificações, comunicação com clientes e medidas exigidas pela LGPD.

Outra frente é a prevenção. A Kovr planeja oferecer um laudo de vulnerabilidade automatizado, que analisa dados públicos da empresa e aponta falhas que podem ser exploradas por hackers.

O objetivo é educar os empresários sobre os riscos e, com isso, estimular a contratação de proteção.

“Queremos mostrar que o risco é real e que a assistência existe. Muitos só descobrem o problema quando já é tarde demais”, afirma o executivo.

A história da Kovr

A Kovr é resultado de uma transformação que começou em 2020, quando executivos do setor adquiriram, por meio de leilão, uma seguradora com origem no Banco Rural.

A operação foi reorganizada e passou por rebranding em 2021. A nova marca, Kovr, é uma referência direta à palavra inglesa “cover” (cobertura).

A empresa tem hoje três braços principais: Kovr Seguradora, que atua com seguros gerais; Kovr Previdência, voltada a planos de aposentadoria; e Kovr Capitalização.

Também criou uma frente de garantias digitais, com foco no setor de transportes e no mercado automotivo.

Um dos pilares do crescimento foi o investimento em tecnologia. A companhia desenvolveu uma plataforma com integrações por API, o que permite colocar produtos no ar de forma rápida com parceiros comerciais.

Também aposta em seguros modulares, que podem ser adaptados ao perfil do cliente, com menos burocracia.

A Kovr atua com 200 funcionários, mais de 3.000 corretores cadastrados e está presente em todo o território nacional. Em 2024, emitiu 6,5 milhões de apólices.

Entre os parceiros estão marcas como PicPay, Will Bank, Sem Parar, Natura, Banco Original, Itaú, Telefónica, Affinity e Ita Seguros Viagens.

O grupo é liderado por Thiago Leão de Moura (CEO), Eduardo Viegas (VP de operações) e Renato Rennó.

Em 2025, os três executivos consolidaram o controle da empresa com apoio da J&F, holding que também controla marcas como JBS e PicPay.

Próximos passos

Com o novo seguro cibernético, a Kovr espera ampliar sua atuação no mercado de empresas e reforçar a linha de produtos com foco em serviços e não apenas em indenizações.

A empresa planeja usar eventos presenciais com empreendedores para mostrar na prática como os ataques acontecem e como a assistência funciona.

A meta é conquistar uma base ampla de PMEs, indo além do público que já costuma contratar esse tipo de proteção.