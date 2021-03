Gerir a crise de quem precisa sair de casa vai além da discussão sobre lockdowns

Araraquara, em São Paulo, foi uma das cidades brasileiras que mais prematuramente adotaram restrições draconianas para o isolamento social nesta segunda onda de covid-19. E agora a taxa de contaminação pelo novo coronavírus parece declinante.

Isolamento social funciona, pois se a pessoa infectada não entra em contato com alguém ainda imunologicamente desprotegido o vírus não tem como se transmitir. Essa é uma verdade absoluta. O problema? É impossível suprimir indefinidamente os contatos entre pessoas.

Pois ninguém pode depender só de si mesmo para a sobrevivência. Para cada um de nós que está em home office, seguindo rigidamente as orientações dos especialistas, quantos homens e mulheres precisam ir trabalhar todos os dias exatamente para que nós possamos ficar em casa?

Criticam-se, e a crítica é mais que correta, as aglomerações desnecessárias em tempos de pandemia. Mas, e as pessoas que se aglomeram porque não têm opção? E os milhões que dependem, por exemplo, do transporte coletivo e cujo trabalho é essencial para a sociedade continuar funcionando?

Gerir bem este tipo de crise vai muito além de decretar lockdowns.

*Alon Feuerwerker é analista política da FSB Comunicação

