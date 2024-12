Exclusividade é o que vai fazer a imobiliária dele faturar R$ 1 bi este ano

“Não vou fazer parceria com ninguém. Vou construir meu próprio portfólio de produtos com uma equipe que vai focar em vendê-lo”. Com uma cultura do mercado imobiliário que é baseada na cooperação, essa declaração de Evandro Alonso foi recebida com desdém.

Mas quem apostava que o Grupo Kaza iria quebrar em menos de um ano, hoje ficaria surpreso, com o resultado de R$ 1 bilhão previsto para o faturamento total de 2024.

Com mais de 20 anos de atuação, a imobiliária de São José dos Campos (SP) foi fundada por Evandro com base no princípio de exclusividade de produtos, aplicado tanto no time de corretores como na relação com construtoras.

Atualmente, a expansão internacional segue a todo vapor, planejando mais um escritório, que estará localizado em Nova Iorque e projeta faturamento de US$ 1 bilhão no seu primeiro ano de atuação. A ideia é atender ao mercado global, que procura por imóveis na região.

"Nosso objetivo é levar nossa expertise com o negócio e replicar o sucesso que temos aqui, levando para os EUA, investidores brasileiros que buscam diversificar e proteger seus patrimônios em ativos dolarizados, além de aproveitar a valorização dos imóveis em destinos estratégicos como Nova Iorque, que estamos chegando agora, e em Orlando e demais cidades da Flórida, onde já atuamos", conta Evandro.

A trajetória que influenciou suas ideias

Evandro começou aos 13 anos, vendendo ovos de codorna e passando até por pizzaria na sua trajetória. Aos 23, se tornou o primeiro em vendas na Santa Casa. Ganhando um salário alto, ele começou a comprar terrenos para construir e vender casas.

“Eu não queria montar uma imobiliária. Tinha pânico lembrando da rotina da minha mãe, que era corretora, mas chegou um ponto em que eu já estava vendendo 100 casas por ano em São José. Aí precisei abrir para negociar os terrenos e esse braço começou a crescer muito. Foi quando pensei ‘se vou fazer a parte imobiliária, uma coisa que eu nunca quis, eu vou fazer diferente de tudo que praticam hoje’”, conta.

Para ultrapassar os competidores, alguns com mais de 100 anos de tradição, Evandro criou uma estratégia própria.

“Com essa ideia, você vai quebrar no primeiro ano”

Foi o que disse o delegado do CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), quando ouviu a ideia pela primeira vez. “Eu posso quebrar, mas vou quebrar tentando”, ele respondeu.

O empresário explica que o mercado imobiliário possui uma cultura fortemente baseada na parceria, onde os corretores podem acionar imobiliárias vizinhas à procura de produtos que possam satisfazer seus clientes.

Na direção contrária, Evandro criou uma equipe especializada em encontrar produtos para sua prateleira, vendendo exclusivamente seu portfólio.

As principais dificuldades encontradas no caminho vieram do boicote dos concorrentes, mas com o tempo a estratégia deu frutos. 10 anos depois, eles começaram a trabalhar com lançamentos, ganhando exclusividade também com construtoras.

“Se você quiser que eu eu venda eu vendo, mas não vou ter foco no seu produto. Mas se você deixar ele somente comigo, minha equipe vai se comprometer a criar as condições para vendê-lo. Hoje eu tenho construtoras que já estão a mais de dez anos conosco”, conta.

Atualmente, o Grupo Kaza tem equipes especializadas no uso de dados, traçando o perfil completo do empreendimento ideal para as construtoras. O diferencial também vem com planos de marketing inteiramente custeados.

“Elas falam ‘opa, eu não vou precisar tirar dinheiro nenhum do bolso, eles já fizeram tudo’. Nós damos, realmente, um plano de negócios completo. Temos um departamento só para isso", Evandro detalha.

Mercado global

A abertura do segundo escritório no Rockefeller Center, na Quinta Avenida, em Nova Iorque, somará à unidade em Orlando, que atende toda a Flórida e deve fechar 2024 com faturamento de mais US$ 500 milhões, considerando apenas negócios do mercado internacional.

A empresa tem 6 unidades totais e 700 colaboradores, incluindo corretores, advogados e especialistas imobiliários, trabalhando pela expansão de forma estratégica.

A empresa também pretende expandir para a Europa, abrindo escritório em Portugal. O destino se consolidou como preferido para investidores imobiliários, especialmente com o crescimento do mercado de golden visa e imóveis de luxo.

A operação europeia será voltada para investidores internacionais em busca de oportunidades seguras e rentáveis, reforçando a estratégia de atuação em mercados globais, assim como pretende fazer em solo norte-americano.

“Hoje, buscamos não colocar o dinheiro na frente. Queremos receber o cliente, entender suas necessidades e orientá-lo a fazer o melhor negócio imobiliário possível. Esse cliente vai virar um promotor nosso. Mas é quando ele diz que está feliz de fazer negócio conosco que realmente ficamos satisfeitos”, conclui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube