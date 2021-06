Eventos online crescem mais de 300% na pandemia. Youtube lidera

Por Márcio de Freitas*

A startup Even3 pesquisou mais de 34 mil eventos realizados nos últimos 12 meses, em sua plataforma, e verificou crescimento no número de ativações de cerca de 300%, com o Youtube liderando a preferência entre as plataformas de streaming. Com uma média de 2 mil eventos por mês, a Even3 viu esse número triplicar desde março do ano passado, chegando a ter 6 mil ativações a cada 30 dias. O estudo identificou variação no ticket médio, com valor médio cobrado entre R$ 30 e R$ 70, além dos dias da semana preferidos pelo público, entre segunda e quarta-feira.

Tendência de crescimento

“Nosso objetivo foi avaliar tendências e o comportamento desse mercado que está em crescimento e tende a continuar evoluindo, já que a migração do presencial para o virtual deu tão certo durante o último ano. Além disso, avaliamos padrões que nos permitem orientar os nossos clientes sobre como fazer um evento online de sucesso”, conta Leandro Reinaux, CEO da Even3.

-

Cogeração supera Itaipu

Energia em cogeração atinge 19 GW, equivalente a 1,3 a potência instalada da usina de Itaipu - 14 GW. A modalidade corresponde a 10,8% da matriz elétrica brasileira, segundo a Associação da Indústria de Cogeração de Energia (Cogen). Com uma única fonte, a cogeração é capaz de gerar energia térmica e elétrica para autoconsumo de usinas e empresas, além de repassar os excedentes da produção para o Sistema Interligado Nacional.

Sistema seguro

"A cogeração pode dar uma valiosa contribuição para atenuar a crise hidrológica por que passa o país. Somente a cogeração a biomassa de cana-de-açúcar já poupa o equivalente a 15 pontos percentuais do nível de água dos reservatórios do subsistema Sudeste-Centro Oeste, o mais importante do País", diz o presidente da associação, Newton Duarte. A Cogen apresentou um estudo ao Ministério de Minas e Energia que demonstra que aproximadamente cem usinas movidas a biomassa que já estariam em condições de exportar mais energia para o sistema elétrico, aumentando a segurança energética do País.

Mudanças na Petlove

Maior plataforma nacional do universo pet, a Petlove&Co anuncia que Márcio Waldman, médico-veterinário e fundador da Companhia, passa a atuar no Conselho de Administração dedicando-se estrategicamente a diferentes stakeholders do ecossistema. Fazem parte do grupo, a Petlove, DogHero, Vet Smart, Vetus e Porto.Pet. Talita Lacerda, conselheira da Petlove e sócia da Kamaroopin, assume a cadeira de CEO.

-

Novo Rio Pinheiros

Em maio, o programa Novo Rio Pinheiros, do Governo do Estado de São Paulo, passou a metade da meta de saneamento, 51% – com 272 mil imóveis conectados ao sistema de tratamento de esgoto. A Sabesp incluiu assim mais de 800 mil pessoas, habitantes da bacia hidrográfica do Pinheiros. Em andamento ainda estão os serviços de retirada de lixo, desassoreamento e a revitalização das margens. O governo paulista prevê entregar o rio despoluído até dezembro de 2022.

Recuperação ambiental

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo entregou nesta semana o primeiro “Selo Nascentes” à empresa do setor sucroenergético Cocal Energia, que recuperou voluntariamente 10 hectares de vegetação na cidade de Paraguaçu Paulista. O reconhecimento é inédito e se alinha à “Década da Restauração de Ecossistemas”, da ONU no combate à perda de biodiversidade no planeta. O projeto de restauração voluntária, chamado de Águas Claras e Pedreira, foi realizado pela Cocal Energia em um período de 3 anos na região do Paranapanema.

Game com desconto

A Digio e o Hype Games em parceria com a Sony trazem um desconto de 15% na assinatura digital PlayStation Plus de 12 meses, promoção válida até o dia 9 deste mês. E os clientes Digio ainda podem garantir um desconto adicional de 7%, acessando a oferta pelo botão Hype Games na loja dentro aplicativo do banco digital. Com o redirecionamento exclusivo, o pacote sai por R$ 116,92 (o preço original é de R$149,90).

Faturamento Seguro

O mercado de seguros bateu faturamento recorde de R$ 32,5 bilhões no primeiro trimestre de 2021, valor 12,2% superior ao apurado no ano passado segundo o IRB Brasil. Destaque para os segmentos Corporativo de Danos e Responsabilidades, com taxa histórica de crescimento desde 2014 para o primeiro trimestre de um ano: 28,3%. Riscos Nomeados e Operacionais teve desempenho de 25,7%, seguido por Lucros Cessantes que triplicou o faturamento. Para Pedro Ivo Mello, sócio do escritório Raphael Miranda Advogados, o faturamento recorde reflete a diminuição de sinistros por conta da redução ou paralisação de atividades econômicas durante o ano de 2020 em razão da pandemia.

Aché solidário

O Aché está doando R$ 5 milhões para iniciativas de combate à fome, que atenderão mais de 19 mil famílias, e para aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais da saúde de 25 hospitais públicos que são referência no tratamento à Covid-19 em todo o País. Em 2020, o Aché destinou R$ 6,5 milhões em doações de medicamentos, EPIs aos profissionais da saúde e na produção e distribuição de álcool em gel para populações carentes.

Diversidade e clima

A Rede Brasil do Pacto Global da ONU prorrogou até o dia 25 de junho as inscrições para empresas interessadas em atingir metas de diversidade e de impacto climático. Sobre diversidade, há dois programas: para equidade de gênero e étnico-racial. A iniciativa de impacto climático, chamada Ambição Net Zero, pretende desafiar as empresas para que estabeleçam metas ambiciosas alinhadas à ciência.

-

Burger King, Burger Queen

Burger King entra na causa e, no mês do Orgulho LGBT+, anuncia o lançamento de campanha que traz os colaboradores como grandes protagonistas da luta pela diversidade: A PARADA BK. Durante a primeira semana de junho, na Avenida Paulista e em pontos famosos de São Paulo, recebem fotos dos verdadeiros símbolos do orgulho dentro e fora do Burger King.

Franquia harmonizada

A rede de franquias Face2Face, de harmonização facial, é a mais recente aposta do Grupo Orthopride Franchising. A marca, lançada no início desse ano, já tem mais de 20 unidades vendidas e está investindo R$ 2 milhões em uma loja-conceito no Rio Design Barra, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que ficará pronta ainda em junho. Além disso, tem duas franquias em funcionamento no Rio de Janeiro, em Ipanema e no Park Shopping, em Campo Grande, Zona Oeste da cidade.

Curso LGPD

Com o propósito de oferecer uma visão abrangente dos aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e capacitar profissionais de mais de 500 Fintechs no país, a Associação Brasileira de Fintechs, em parceria com a Brain4Tech Education, promove o curso "A Lei Geral de Proteção de Dados de A a Z", totalmente online, a partir do dia 17 de junho e com carga horária de 21h. Para participar, os interessados devem se inscrever online.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube