Estratégia ESG: como a Petlove reduziu 42% dos resíduos gerados

Na estratégia ESG da Petlove, ecossistema voltado para animais de estimação, a redução de plástico, papelão e metal foi chave. O recém apresentado relatório de sustentabilidade indicou redução de 42% dos resíduos gerados em 2023.

O relatório traz um panorama completo de seus avanços nas práticas ambientais, sociais, de governança e diversidade ao longo do ano.

A empresa considera os resultados como reforço aos pilares de atuação, operação responsável, governança ESG e a promoção da saúde e bem-estar humano e dos pets.

Como a Petlove planejou sua estratégia ESG?

Com o objetivo de impactar positivamente as pessoas e neutralizar os impactos ambientais dos processos internos, a empresa alcançou a compensação de 7.731 toneladas de CO2 e 675,9 toneladas de resíduos de embalagens pós-consumo.

86% do resíduo gerado foi destinado para reciclagem, reutilização ou compostagem, com o apoio social a catadores por meio da parceria com a Eureciclo.

Obtenção de nova certificação

As conquistas resultaram na obtenção da certificação LEED, no centro de distribuição em Itapeva (MG), e Lixo Zero, também em Itapeva e em Recife (PE), graças à integração de iniciativas para a redução do impacto ambiental, como menor consumo de água e luz e reuso de água, e à implementação de melhorias estruturais como a revisão dos pontos de coleta e treinamentos com orientações sobre a forma correta de separação dos resíduos.

A empresa também investiu diretamente no lançamento de produtos mais responsáveis, como o Ecoa, tapete higiênico zero plástico e biodegradável, premiado no "Prêmio Grandes Cases de Embalagem 2023".

O “S” de ESG não ficou de fora

Destacando também o seu compromisso com o impacto social positivo, a Petlove doou 72 mil produtos a instituições que cuidam e protegem os animais, o equivalente a R$2 milhões, além das 36 toneladas de ração doadas ao Instituto Caramelo e As Joias da Lu, o que equivale a R$140 mil.

Em consonância com a empresa, os consumidores doaram um total de R$42,2 mil pelo site, que também pagou 100% do frete das entregas. R$18 milhões de renda extra foram gerados para os 5,7 mil empreendedores parceiros, os “Heróis” da DogHero, com renda média 19% maior em relação a 2022, resultado de 147 mil hospedagens ao longo do ano e 68,7 mil tutores atendidos.

Ao todo, 311 mil pets foram beneficiados com o plano de saúde da Petlove a partir da realização de 402 mil consultas, resultando em 3,5 milhões de procedimentos e atendimentos realizados.

Entre eles, foram feitos 2 milhões de exames, 287 mil vacinas aplicadas e 9,4 mil castrações, ao longo de 2023. O plano de saúde foi também o responsável por repassar R$182 milhões para os mais de 4,7 mil estabelecimentos e médicos-veterinários credenciados, entre os quais 1,2 mil utiliza o sistema de gestão oferecido pela empresa, Vetus. Ainda, 56 mil médicos-veterinários estão cadastrados na Vetsmart, a maior plataforma tecnológica do mercado veterinário no Brasil, os quais prescreveram cerca de 1,8 milhões de receitas nos 283 municípios com cobertura ao longo do ano.

A empresa também somou mais de 1,7 milhão de tutores conectados em seu ecossistema, seja por meio do acesso a produtos ou serviços de cuidado e bem-estar, o que provocou a venda de mais de 21 milhões de itens online, mais de 244 mil tutores presentes nas lojas físicas e um total de R$822,8 milhões em transações realizadas pelos clientes ativos. 1,5 mil empregos diretos foram gerados para o time interno da empresa.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube