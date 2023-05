Energytech cria modelo de cashback para gigante atacadista Tambasa

A energytech Bow-e, uma iniciativa do grupo Bolt que atua na comercialização de energia para o consumidor final, anuncia um novo modelo de parceria junto com uma das maiores atacadistas do país, a Tambasa (Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A.). A startup modelou uma inédita estrutura que oferece um plano em que 15% do consumo energético proveniente de fontes renováveis é revertido em cashback na conta da Tambasa Financeira, instituição financeira do grupo Tambasa, constituída sob a forma de Sociedade de Crédito Direto (SCD).

Desta união, nasce a Tambasa Solar, que se torna uma operadora de energia, podendo vender energia limpa – como um produto – diretamente para o consumidor final, por meio da parceria com a Bow-e.

Com diversos parques solares pelo Brasil, além de gerar energia proveniente de sistemas eólicos e de biogás, a energytech inclui em seu portfólio a operação da maior usina solar sobre telhado do Brasil. Com 10 mil placas instaladas, que possuem capacidade de gerar 400.000 KWh/mês, o parque solar foi idealizado pela Tambasa e fica instalado no telhado do centro de distribuição da empresa, em Contagem (MG).

Como está o mercado para a energia limpa?

“É um modelo inovador e assertivo para as indústrias que buscam na eficiência energética rentabilizarem seus ativos imobiliários, assim, pode-se aproveitar espaços improdutivos gerando energia renovável e incentivando seus stakeholders. Esta parceria possibilitará capilarizar o consumo de energia 100% limpa sem grandes burocracias através de um produto que beneficia tanto a empresa quanto sua rede de clientes, colaboradores, fornecedores e representantes”, diz Gustavo Ayala, CEO da Bolt Energy.

O mercado potencial é de mais de 200 mil contratos, entre clientes, colaboradores, fornecedores e representantes ligados à Tambasa. A expectativa da parceria é atingir R$ 40 milhões em faturamento em até três anos.

A Bow-e utiliza-se da conexão que tem com as redes de distribuição, como as da Cemig e outras similares. A adesão é descomplicada e o processo de leitura de energia se mantém igual ao realizado atualmente. A concessionária continuará fazendo a leitura do consumo, mas a fatura recebida a partir de então será enviada pela Tambasa Solar. O prazo de transição ocorre em até 90 dias.

Uma vez operando, em até dez dias após o pagamento da primeira fatura Tambasa Solar, o beneficiário irá receber o cashback em sua conta-corrente perante a Tambasa Financeira. O percentual deste cashback é calculado sobre o valor da energia consumida, não incidindo sobre valores como taxa de iluminação pública, tributos, volume de disponibilidade de acordo com a classe (monofásico, bifásico ou trifásico), multas, energia reativa e outros similares que também compõem a fatura no final do mês.

A parceria atua nacionalmente e está em conformidade com a Aneel, segundo a PL 14.300, e cumpre todas as exigências das distribuidoras de energia de cada região.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Open Strategy: precisamos inovar em como fazemos estratégia

Usuários do Gympass agora podem dançar com aplicativo FitDance+

Desenvolvedora de negócios melhora as experiências da primeira infância