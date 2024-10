Energia renovável por assinatura dá certo? Bow-e responde com 1 mi de kWh assinados

A Bow-e, empresa que oferece energia renovável por assinatura e faz parte do grupo Bolt Energy, alcançou a marca de 1 milhão de quilowatt-hora (kWh) em assinaturas no mês de outubro.

A companhia mantém o maior volume mensal da sua história, já atingido em setembro, resultado da adesão de 650 novos clientes ao serviço, impulsionado em parte pela aplicação da bandeira vermelha, que eleva o custo da conta de luz para os consumidores.

O resultado está além das expectativas

Sobre o resultado de setembro e mantido em outubro, que reflete o crescimento exponencial da empresa nos últimos meses, o diretor comercial e de operações da Bow-e, Rafael Zanatta, conta que a meta inicial era atingir esse marco em outubro, mas o resultado foi antecipado.

"A geração distribuída está se tornando uma tendência no setor de energia, com os consumidores reconhecendo os benefícios da autonomia proporcionada pelo mercado cativo, especialmente em termos de economia, que gira em torno de 10% a 15%. Com o retorno da bandeira vermelha, causado em grande parte pela seca persistente no norte do país, é natural que ocorra essa transição para novos métodos de tarifação e a Bow-e está totalmente atenta a essa oportunidade", explica Zanatta.

A empresa espera manter o ritmo de bons resultados mensais e prevê atingir a meta de 2 milhões de kWh assinados por mês em breve. Para alcançar esse objetivo, a companhia busca a expansão da área de cobertura, que atualmente inclui os estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo (interior atendido pela CPFL), Goiás e, mais recentemente, Bahia. A expectativa é iniciar operações em breve no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e nas áreas de concessão da Elektro em São Paulo e Bahia.

O que é a Bow-e?

Fundada em 2022, a Bow-e opera no modelo de geração distribuída no mercado cativo, oferecendo soluções para pessoas físicas, além de pequenos e médios estabelecimentos.

Como integrante da Bolt Energy, grupo que possui faturamento superior a R$ 1 bilhão em diversas frentes, a empresa tem como meta representar entre 15% e 20% das operações do grupo nos próximos dois anos, equivalente a um faturamento aproximado de R$ 360 milhões.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube