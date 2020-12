Energia elétrica mais barata: consumidor pagará menos R$ 1 bi em encargos

Energia com menos R$ 1 bi de encargos

O consumidor de energia elétrica no país deverá pagar menos R$ 1 bilhão em encargos com a entrada em vigor do PLD Horário, a partir de janeiro de 2021. Os estudos preliminares são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), coordenados pela vice-presidente Talita Porto. O PLD Horário passa a calcular o custo de referência da energia elétrica por hora e não mais por semana. Com isso, permite antecipar as necessidades de consumo, aprimorando o despacho elétrico e a precificação, o que possibilita a redução dos encargos. O novo sistema será tema de debate online organizado pela ENGIE pelo site http://www.alemdaenergia.com.br até amanhã.

Nome limpo

Líder em serviços de tecnologia em cobrança, a Recovery está mais uma vez participando do Feirão Limpa Nome Serasa. Em novembro, foram fechados, em média, 17 mil acordos por dia, um aumento de 26% em comparação com a renegociação anterior, em março deste ano. O valor financeiro das dívidas negociadas também teve um aumento de 54%. O Feirão irá até o dia 05 de dezembro.

Energia inovadora

A CTG Brasil atingiu seu recorde de investimentos em inovação em 2020, direcionando R$ 20 milhões a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, com aumento de 67% em relação ao ano anterior. Os setores priorizados foram energia solar, mobilidade elétrica, segurança regulatória para comercialização de energia elétrica e em projetos focados em auxiliar no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Ceia farta

O Cheftime vai reforçar o cardápio para ceias de Fim de Ano (Natal e Réveillon) com novas opções de encomendas, numa expansão da parceria com a rede Extra, além das 240 lojas já atendidas na rede Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar. A marca também atua no e-Commerce, além do aplicativo James. A Cheftime segue apresentando demanda aquecida durante o aumento do isolamento provocado pela pandemia de coronavírus.

Olho na aglomeração

Os comerciários e lojistas estão pressionando governos de estado e prefeituras a fiscalizarem os reais focos de avanço da Covid-19, como festas clandestinas e eventos de aglomeração sem autorização. Argumentam que a economia brasileira não suporta um novo lockdown. Os dirigentes alegam que as autoridades devem agir pontualmente, sem prejudicar as empresas que investiram e seguem em protocolos de higiene e segurança.

Fusão inteligente

Nasceu a Knewin Intelligence, surgida da incorporação da consultoria em tecnologia Plugar. A Knewin já captou R$ 19,9 milhões de fundos como KPTL e Invisto. O movimento permite a ampliação no mercado de inteligência de dados e monitoramento para setores como varejo, finanças, marketing, relações públicas e comunicação. A Knewin hoje é líder em PR Tech – tecnologia aplicada às relações públicas – na América Latina.

Alicerce da diversidade

A startup educacional Alicerce investe na diversidade e lançou um processo seletivo voltado para jovens negros. O programa vai recrutar universitários e recém-formados de cursos diversos para atuar como líderes, que são as pessoas responsáveis por ministrar aulas para as crianças atendidas pelo empreendimento social. As inscrições vão até 12 de dezembro, e devem ser feitas pelo site https://conteudo.alicerceedu.com.br/ iscovery.

E na educação

E o Instituto Alicerce (organização sem fins lucrativos) está captando doações com o objetivo de ampliar o acesso à aprendizagem para crianças em situação de vulnerabilidade. Pelo site https://institutoalicerceedu.com.br/doar/, é possível contribuir com valores a partir de R$ 75, que são revertidos em bolsas de estudo. O programa de doação visa a contemplar crianças cujas famílias não têm condições de arcar nem mesmo com o valor reduzido da mensalidade.

Experiência intergeracional

O BNY Mellon criou sua primeira turma do Programa de Mentoria Reversa no Brasil, em que os profissionais em cargos de liderança recebem mentoria dos mais jovens. Trata-se de projeto promovido pelo grupo de diversidade GENEDGE para estimular interações entre gerações e regiões onde a companhia atua, potencializando a variedade de ideias e a troca de perspectivas.

Ginástica no banco

O Gympass assinou uma parceria com o Banco do Brasil e todos os colaboradores do Banco do Brasil passam a ter acesso a mais de 23 mil academias e estúdios parceiros, 60 aplicativos de bem-estar e mais de mil personal trainers. Além dos 92 mil funcionários, o benefício se estende ainda para os familiares deles (filhos e cônjuges), atingindo mais de 100 mil pessoas.

Medicina do futuro

A Canon Medical Systems (imagens para diagnósticos médicos) traz ao Brasil a tecnologia Alphenix 4DCT, permitindo tratamentos minimamente invasivos. É o primeiro equipamento na América do Sul que integra tomografia computadorizada e angiografia para tratamentos oncológicos, paciente de alto risco e doenças complexas. A unidade será instalada no Real Hospital Português (Recife-PE).

Live

14 de dezembro é o Dia Nacional de Combate à Pobreza, situação que atinge 54,8 milhões de pessoas no Brasil. O Instituto Dara (antigo Saúde Criança) vai realizar a live solidária “Basta! Pobreza não é normal” para marcar a data, às 19h, no Youtube http://www.youtube.com/c/InstitutoDaraSaúdeCriança. A live contará com artistas, influenciadores digitais e famílias atendidas pela organização (www.dara.org.br)

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: