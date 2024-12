Empresa de recompensas aposta no uso de pontos em restaurantes Madero

A Livelo e o Grupo Madero, um dos maiores grupos de restaurantes do Brasil, anunciam o início da parceria na frente de uso dos pontos para a realização de pagamentos. A novidade chega para oferecer mais praticidade aos clientes na hora de pagar as refeições nos mais de 275 restaurantes da rede.

O pagamento com pontos Livelo via Pix já pode ser feito tanto nos totens de autoatendimento no Madero Container, Jeronimo e Ecoparada quanto diretamente com os garçons dos estabelecimentos Madero Steak House. Para usar a solução, é necessário ser cadastrado na Livelo, acessar o app, disponível para Android e iOS, fazer seu login e clicar em “Pix”. Depois disso, basta clicar em “Ler QR Code Pix”, conferir o valor da conta, escanear o QR Code na máquina de pagamento e confirmar a transação.

“A Livelo tem a missão de oferecer cada vez mais liberdade e facilidade para seus consumidores, permitindo que eles utilizem seus pontos no dia a dia como preferirem, seja para viajar, adquirir produtos ou pagar um hambúrguer em uma refeição com a família ou amigos. Com essa parceria com o Grupo Madero, reforçamos nosso posicionamento de tornar o uso dos pontos uma experiência cotidiana e prática”, afirma Marcelino Cruz, Diretor Executivo de Negócios e Growth da Livelo.

“Estamos muito animados com a parceria com a Livelo, que permite oferecer ainda mais conveniência aos nossos clientes na hora de aproveitar as refeições nas unidades do grupo em todo o país. A possibilidade de utilizar pontos como forma de pagamento reforça nosso compromisso em proporcionar experiências completas e inovadoras, aliando tecnologia e praticidade ao momento de saborear nossos pratos”, afirma Junior Durski, CEO e chef do Madero.

Para os clientes que desejam, por meio dos pontos, saborear as refeições que o Grupo Madero oferece, mas ainda não possuem conta na Livelo, o processo também é simples. Basta se cadastrar gratuitamente por meio do site ou app do programa e começar a jornada no universo das recompensas.

O acúmulo de pontos na Livelo é feito através de transações no cartão de crédito, com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de programas de bancos e instituições financeiras e com outras soluções cotidianas, que podem ser encontradas aqui. Para mais informações sobre a parceria, acesse aqui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube