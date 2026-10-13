IA resolve questões de nível PhD, mas erra ao ler um relógio: o que isso revela sobre a tecnologia (Magnific)
Jornalista
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17h13.
Modelos de inteligência artificial já igualam ou superam especialistas humanos em perguntas científicas de nível de doutorado e em competições de matemática. Ainda assim, esses sistemas têm dificuldade com uma tarefa que crianças aprendem cedo: dizer as horas em um relógio de ponteiros.
O contraste aparece no AI Index 2026, relatório anual da Universidade de Stanford divulgado em abril. O documento chama o fenômeno de fronteira irregular e cita um modelo de ponta que lê relógios analógicos corretamente em cerca de 50% das vezes, mesmo resolvendo questões de física de pós-graduação.
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A leitura exige várias etapas: localizar os ponteiros, distinguir o das horas do dos minutos, estimar o ângulo de cada um e combinar tudo em um horário. Um estudo de pesquisadores da China e da Espanha testou modelos multimodais, que processam texto e imagem, e constatou falhas na leitura, sobretudo quando o mostrador ou os ponteiros fugiam do padrão.
Parte da explicação está nos dados de treinamento. Fotos de relógios na internet costumam repetir poucos horários, como dez e dez. Sem variedade, o modelo pode memorizar padrões em vez de aprender a regra, e o próprio estudo questiona se as máquinas aprenderam a tarefa ou apenas os exemplos.
Pesquisadores da Universidade de Edimburgo chegaram a resultados parecidos. Os sistemas avaliados interpretaram corretamente a posição dos ponteiros em menos de um quarto dos testes e, mesmo no melhor modelo, erraram 20% das perguntas sobre datas em calendários.
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Testes como o GPQA, formado por perguntas de nível de pós-graduação elaboradas para resistir a buscas simples, medem competências específicas. Um bom resultado ali não garante acerto em tarefas de percepção visual ou de senso comum.
Na prática, uma ferramenta pode resumir um contrato extenso e, ao mesmo tempo, errar a leitura de um mostrador analógico em uma foto de equipamento. Pesquisadores da Universidade Politécnica de Madri apontam que a precisão visual é crítica em áreas como robótica, inspeção visual e tecnologias assistivas.
Por isso, uma prática comum é testar a ferramenta com os próprios casos de uso, definir quais etapas exigem revisão humana e conferir números e imagens antes de usar o resultado em decisões.
O AI Index 2026 resume o quadro: os modelos avançaram em ciência e matemática, mas o desempenho varia conforme a tarefa. Saber onde estão os pontos fortes e as falhas de cada sistema é o que permite usá-lo com segurança no ambiente profissional.
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