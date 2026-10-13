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IA resolve questões de nível PhD, mas erra ao ler um relógio: o que isso revela sobre a tecnologia

Entender por que sistemas que gabaritam provas de pós-graduação falham em tarefas visuais simples ajuda profissionais a usar a tecnologia com mais critério

IA resolve questões de nível PhD, mas erra ao ler um relógio: o que isso revela sobre a tecnologia (Magnific)

IA resolve questões de nível PhD, mas erra ao ler um relógio: o que isso revela sobre a tecnologia (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17h13.

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Modelos de inteligência artificial já igualam ou superam especialistas humanos em perguntas científicas de nível de doutorado e em competições de matemática. Ainda assim, esses sistemas têm dificuldade com uma tarefa que crianças aprendem cedo: dizer as horas em um relógio de ponteiros.

O contraste aparece no AI Index 2026, relatório anual da Universidade de Stanford divulgado em abril. O documento chama o fenômeno de fronteira irregular e cita um modelo de ponta que lê relógios analógicos corretamente em cerca de 50% das vezes, mesmo resolvendo questões de física de pós-graduação.

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Por que ler um relógio é difícil para a IA

A leitura exige várias etapas: localizar os ponteiros, distinguir o das horas do dos minutos, estimar o ângulo de cada um e combinar tudo em um horário. Um estudo de pesquisadores da China e da Espanha testou modelos multimodais, que processam texto e imagem, e constatou falhas na leitura, sobretudo quando o mostrador ou os ponteiros fugiam do padrão.

Parte da explicação está nos dados de treinamento. Fotos de relógios na internet costumam repetir poucos horários, como dez e dez. Sem variedade, o modelo pode memorizar padrões em vez de aprender a regra, e o próprio estudo questiona se as máquinas aprenderam a tarefa ou apenas os exemplos.

Pesquisadores da Universidade de Edimburgo chegaram a resultados parecidos. Os sistemas avaliados interpretaram corretamente a posição dos ponteiros em menos de um quarto dos testes e, mesmo no melhor modelo, erraram 20% das perguntas sobre datas em calendários.

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O que o erro revela sobre a tecnologia

Desempenho desigual entre tarefas

Testes como o GPQA, formado por perguntas de nível de pós-graduação elaboradas para resistir a buscas simples, medem competências específicas. Um bom resultado ali não garante acerto em tarefas de percepção visual ou de senso comum.

Impactos no dia a dia profissional

Na prática, uma ferramenta pode resumir um contrato extenso e, ao mesmo tempo, errar a leitura de um mostrador analógico em uma foto de equipamento. Pesquisadores da Universidade Politécnica de Madri apontam que a precisão visual é crítica em áreas como robótica, inspeção visual e tecnologias assistivas.

Por isso, uma prática comum é testar a ferramenta com os próprios casos de uso, definir quais etapas exigem revisão humana e conferir números e imagens antes de usar o resultado em decisões.

O AI Index 2026 resume o quadro: os modelos avançaram em ciência e matemática, mas o desempenho varia conforme a tarefa. Saber onde estão os pontos fortes e as falhas de cada sistema é o que permite usá-lo com segurança no ambiente profissional.

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