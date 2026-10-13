'O jeito de se candidatar hoje é não se candidatar': por que o networking deve vir antes da vaga

Entenda cada etapa do processo seletivo e saiba como se destacar
Redatora
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16h49.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 16h49.
RESUMO | Quando uma vaga é publicada, a concorrência já está formada. Segundo a Greenhouse, empresa de software de recrutamento, a média foi de 244 candidaturas por vaga em 2025, mais que o dobro de 2022. Em entrevista ao Business Insider, a consultora de carreira Laura Labovich e o recrutador Rick Wargo defendem que o candidato comece a criar relações dentro das empresas que deseja muito antes de surgir uma oportunidade. A conversa certa, dizem, é pedir conselhos e indicações, e não emprego.
A melhor forma de fugir da fila de um processo seletivo é chegar antes que ela se forme. A recomendação é da consultora de carreira americana Laura Labovich. Ela orienta os candidatos a escolher onde querem trabalhar, buscar na própria rede qualquer ligação com essas empresas e começar a construir relações internas muito antes de uma vaga ser anunciada.
“O jeito de se candidatar a uma vaga hoje em dia é não se candidatar”, disse Labovich ao Business Insider. Ela comanda a Career Strategy Group, consultoria de recolocação profissional na região de Washington, nos Estados Unidos.
A lógica tem um motivo prático. Depois que a vaga é publicada, segundo ela, recrutadores e o RH costumam se sentir obrigados a pedir que todos se candidatem pelo site, mesmo quem eles já conhecem, para garantir o mesmo tratamento a todos os concorrentes. Nessa hora, o candidato vira mais um na fila.
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Disputar uma vaga só pelo formulário ficou mais difícil. Uma análise da Greenhouse, empresa de software de recrutamento, com mais de 640 milhões de candidaturas em mais de 6 mil empresas, mostra que a média foi de 244 candidaturas por vaga em 2025. Em 2022, eram 116.
Parte do aumento vem da facilidade de disparar currículos com ferramentas de inteligência artificial. Muitos candidatos passaram a se inscrever no maior número possível de vagas, embora consultores como Labovich recomendem priorizar o networking.
Nesse cenário, ter alguém que leve o seu currículo até o recrutador ou o gestor da vaga vale ouro, segundo Rick Wargo, sócio-diretor da área global de tecnologia da Boyden, empresa de recrutamento de executivos. “Uma apresentação feita por alguém de confiança é sempre o melhor caminho em uma busca de emprego”, diz.
Se a vaga ainda não existe, não dá para se oferecer para ela. Mas dá para observar se a empresa costuma contratar para o tipo de cargo que você procura e usar isso para guiar os primeiros contatos.
Por isso, Wargo recomenda começar a fazer conexões nas empresas de interesse bem antes de precisar de um emprego. “Você não vai consertar o telhado quando está chovendo”, diz.
A abordagem muda conforme a posição de quem está do outro lado.
Com alguém no mesmo nível hierárquico que o seu, Labovich sugere perguntas simples:
Com alguém em cargo mais alto, que pode vir a ser o gestor de uma futura vaga, o pedido deve ser menor. “Você não quer dizer ‘eu quero um emprego’, porque, se está chegando cedo, ainda não existe vaga”, diz Labovich. A recomendação é pedir conselhos, impressões, sugestões e indicações.
O contato pode fazer diferença. Segundo dados divulgados pelo LinkedIn, mandar mensagem para o gestor da vaga quase triplica a chance de contratação.
Para Labovich, criar conexões dentro de uma organização é uma das melhores formas de atravessar um processo seletivo que muitas vezes parece quebrado.
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Porque, depois do anúncio, recrutadores tendem a pedir que todos se candidatem pelo site para garantir tratamento igual, segundo a consultora Laura Labovich. Quem já tem contato dentro da empresa antes disso pode ser lembrado quando a oportunidade surgir.
Segundo análise da Greenhouse com mais de 640 milhões de candidaturas, a média foi de 244 candidaturas por vaga em 2025, contra 116 em 2022.
Para quem está no mesmo nível, vale perguntar sobre o trabalho, a empresa e a trajetória da pessoa. Para quem está em cargo mais alto, a recomendação é pedir conselhos e indicações, e não um emprego.
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