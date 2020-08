Eleições nos Estados Unidos podem alterar política externa com o Brasil

Em novembro os EUA poderão reeleger o presidente Donald Trump ou eventualmente escolher o candidato democrata Joe Biden, ambos líderes das pesquisas. O cenário é complexo: uma pandemia que dificulta ainda mais o processo eleitoral; acusações de fake news; uma disputa comercial, tecnológica e política com a China, e uma grande crise econômica.

Nesse webinar, promovido pela Bússola em conjunto com o CEBRI (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), vamos esclarecer como será essa disputa e quais as possíveis consequências para o Brasil. Participarão do debate Demétrio Magnoli, sociólogo e colunista dos jornais Folha de S. Paulo e O Globo; Sérgio Amaral, sócio de Felsberg e Advogados, ex-embaixador do Brasil e ex-ministro do Comércio Exterior; e Hussein Kalout, cientista político, pesquisador da universidade de Harvard e ex-secretário especial de assuntos estratégicos da presidência. O evento terá a mediação de Flavio Castro, sócio-diretor da FSB Comunicação, e Júlia Dias Leite, Diretora-Presidente do CEBRI.

Inscreva-se aqui e participe do debate enviando suas perguntas.