Eleições impactam redes na Câmara; Senado segue sem alterações no topo

Os deputados que estavam concorrendo a cargos para prefeituras fortaleceram suas atuações nas redes sociais na última semana. Celso Russomanno (Republicanos-SP), por exemplo, subiu 13 posições no ranking FSBinfluênciaCongresso, alcançando o 13º lugar, assim como Marília Arraes (PT-PE) despontou pela primeira vez entre os Top 20, ao atingir o 18º lugar.

A liderança do levantamento permanece com o trio Carla Zambelli (PSL-SP), em primeiro lugar; Bia Kicis (PSL-DF), na segunda posição, e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), na terceira colocação. David Miranda (PSOL-RJ) foi o deputado que mais perdeu posições nesta semana, ao cair seis colocações e ocupar o 20º lugar.

Mais uma vez o PSL foi o partido que mais emplacou deputados entre os Top 20, totalizando oito parlamentares. São Paulo também foi o estado que mais teve deputados influentes nas redes socais, somando oito nomes.

Confira aqui o ranking da Câmara dos Deputados.

Senado Federal

Na semana em que o país voltou sua atenção para o pleito eleitoral municipal, o ranking FSBinfluênciaCongresso, que analisa a performance dos senadores nas redes sociais, não apresentou alteração no pódio. Humberto Costa (PT-PE) manteve a liderança. Álvaro Dias (Pode-PR) garantiu o segundo lugar, seguido por Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) na terceira posição.

Quem mais cresceu no levantamento semanal foi José Serra (PSDB-SP), que subiu seis posições, alcançando o 11º lugar. Outro ponto a ser considerado na análise foi a permanência de dois senadores amapaenses entre os Top 15: Davi Alcolumbre (DEM-AP), que manteve a nona colocação, e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em oitavo lugar. Os parlamentares mantiveram uma forte atuação nas páginas em razão do apagão no estado.

Além do Amapá, os estados que mais apresentaram parlamentares entre os Top 15 foram Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os partidos, o Pode foi o que mais consolidou senadores nas primeiras colocações do ranking, emplacando três ao todo. PT, PSDB, Rede e PSL registraram dois senadores cada um.

Confira aqui o ranking da semana no Senado Federal.