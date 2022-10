Eleições 2022: quais os recados das urnas no primeiro turno

Quais foram os grandes vitoriosos e os principais derrotados do 1º turno das eleições? E quais são as expectativas para o 2º turno? Na corrida presidencial, mal terminou a apuração e as campanhas de Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) já deram início à movimentação intensa em busca de apoios e alianças para essa nova fase da disputa.

Se o ex-presidente terminou à frente, com 6 milhões de votos a mais do que o atual presidente, a diferença entre eles — 5 pontos percentuais — foi muito menor do que previam as pesquisas. Como esperado, Lula venceu no Norte e no Nordeste e Bolsonaro saiu vitorioso no Sul e no Centro-Oeste, mas surpreendeu o bom desempenho do presidente no Sudeste, região que concentra o maior número de eleitores.

No dia 30 de outubro, além da escolha do futuro ocupante do Palácio do Planalto, está em jogo o comando de 12 estados onde a disputa foi para a prorrogação: SP, BA, RS, PE, SC, PB, ES, AM, AL, MS, SE e RO. Nas eleições regionais, a polarização nacional se reproduz. Em seis estados, candidatos bolsonaristas passaram ao 2º turno na liderança. Nos outros seis, os candidatos apoiados por Lula chegaram à frente.

No Congresso, Bolsonaro e Lula contabilizam as conquistas. O PL, partido do presidente, elegeu 99 deputados — 23 a mais do que a atual bancada — e se mantém como a maior legenda da Câmara. O PT, do ex-presidente, também cresceu, passando dos atuais 56 parlamentares para 68. Somando-se os 12 deputados eleitos pelo PC do B e pelo PV, com os quais o PT formou uma federação, a bancada chega a 80, a segunda maior da Casa.

No Senado, o bolsonarismo saiu vitorioso. Das 27 vagas, 14 foram preenchidas pelos aliados de Bolsonaro, incluindo ex-ministros e o vice-presidente Hamilton Mourão. Já Lula conseguiu eleger pouco mais da metade do seu adversário: oito senadores, incluindo nomes de seu partido e de legendas aliadas.

Esses foram alguns dos temas discutidos ontem no webinar especial promovido pela Bússola, que reuniu os especialistas em análise política do Grupo FSB para interpretar os resultados do primeiro turno das eleições, identificar os principais recados das urnas e debater o cenário de segundo turno, tanto da corrida presidencial quanto das disputas estaduais.

Participaram da live os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski. A moderação foi de Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

