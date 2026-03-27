ECA Digital gera movimentação entre setor tecnológico e instituições de ensino 

Com a entrada do ECA Digital no debate público brasileiro, começa uma movimentação entre empresas do setor de tecnologia e instituições de ensino que tem como objetivo central sanar uma evidente carência na educação infantil para o ambiente digital.

“O principal desafio não é apenas normativo, mas formativo. As escolas precisam ir além da adequação legal e assumir um papel protagonista na formação digital dos estudantes. Não se trata de restringir o digital, mas de qualificá-lo”, explica Paulo Aquino, diretor de Educação da Rede Santa Catarina.

O pedagogo analisa que ECA Digital surge como um marco ao estabelecer uma lógica de corresponsabilidade entre diferentes atores, ampliando o papel não só de famílias e escolas, mas também das empresas de tecnologia na proteção de crianças e adolescentes no ambiente online.

Como o ECA Digital expõe as lacunas do setor de educação?

Segundo Aquino, o cenário atual é resultado de uma mudança de comportamento das famílias nos últimos anos:

“Há muito tempo observamos que muitas famílias, no afã de proteger os filhos das violências das ruas, acabaram sendo excessivamente permissivas no ambiente digital.

Os efeitos dessa hiperconexão hoje são socialmente visíveis: aumento da dependência de telas, dificuldades relacionais e um crescimento importante no adoecimento mental.

Como ECA Digital no debate público a pouco mais de uma semana, as instituições de ensino já percebem os principais pontos dos quais devem partir suas novas estratégias. O setor de tecnologia, agora, contribuirá mais ativamente com a pauta da educação digital, auxiliando as escolas.

Como a união entre empresas de tecnologia e instituições educacionais pode funcionar

Entre os principais pontos da presença das empresas tech, impulsionada pelas mudanças trazidas pelo ECA Digital, está a exigência de mecanismos mais eficazes de controle parental, configurações de segurança mais robustas e maior responsabilização das plataformas na prevenção e remoção de conteúdos nocivos.

Na prática, a nova legislação tende a acelerar mudanças que já vinham sendo discutidas no ambiente educacional. Mãe de dois alunos da Rede Santa Catarina, Simara Rodrigues Nieto afirma que a relação com a tecnologia é construída no dia a dia, com regras bem estabelecidas.

“Aqui em casa, o uso de tecnologia sempre foi muito combinado. Meus filhos têm tempo limitado para usar o celular, não levam para o quarto e o acesso acontece sempre com acompanhamento”, diz. Para ela, o debate pode contribuir na rotina de muitas famílias.

“A eficácia do ECA Digital dependerá, sobretudo, dessa corresponsabilidade entre educação, família, Estado e setor tecnológico. Quando combinamos ferramentas acessíveis, seguras e intuitivas com educação midiática, damos um passo consistente rumo a um uso mais consciente, crítico e protegido da tecnologia”, conclui Paulo Aquino