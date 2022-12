Diretoria as a service oferece experiência em gestão e garantia de desempenho

O modelo de negócio as a service, ou, em português, como serviço, vem se consolidando no Brasil em diversos setores, como tecnologia e bens de consumo. Por permitir vantagens como o oferecimento de serviços especializados por um período determinado, esse modelo tem registrado bom crescimento e ótima aceitação, podendo ainda garantir ao contratante o alcance de resultados específicos e mensuráveis. Esta é a proposta da aplicação do modelo à gestão especializada de empresas, em um conceito que podemos denominar como diretoria as a service.

Na prática, este serviço disponibiliza gestores ou equipe de direção com ampla bagagem e experiência para atuação em um prazo determinado e com objetivo definido. Uma empresa com necessidades específicas, seja reestruturação, turnaround, preparação para venda ou planejamento de sucessão, encontra, no mercado, várias alternativas para contratar um único executivo especialista em seu principal desafio, e poucas alternativas para contratar uma equipe inteira de diretores, como uma modalidade one stop shop, incluindo CEO, diretor comercial, diretor de operação e diretor financeiro, por exemplo.

O conceito é relativamente novo no Brasil, e foi atualizado para melhor atender as empresas. O modelo foi criado na década de 80, quando empresas norte-americanas passavam por turnaround ou reestruturação financeira e precisavam de executivos especializados. No Brasil, o formato foi adaptado para empresas em fase de sucessão ou profissionalização e vem ganhando novos contornos, adaptando-se a novos desafios de gestão e estruturação empresarial.

Entre as vantagens da chamada diretoria “as a service” estão a elaboração de um diagnóstico conjunto sobre as principais melhorias da empresa, preparado com o olhar experiente de uma equipe de gestores, e com a definição de metas alcançáveis em conjunto com o controlador.

Também é uma vantagem a competência focada dos executivos gestores para o momento ou dificuldade enfrentada pela empresa. Quando se contrata a equipe inteira, as metas financeiras da equipe são alinhadas. Além disso, a empresa que conta com este modelo ganha a credibilidade oferecida por executivos experientes e renomados no mercado, que geralmente são os gestores atuantes na diretoria “as a service”. Finalmente, como equipe, há a vantagem de contar com o apoio de especialidades “extras” da prestadora de serviços, como M&A, pricing e tax, a depender da necessidade.

Este fator reduz os riscos da contratação direta do mercado. Sabemos que muitas vezes essa relação pode não funcionar e, caso o executivo abandone o cargo, a empresa passa a ter novos custos e um novo investimento de tempo em recrutamento e seleção, sem falar da perda de conhecimento. Com o apoio de uma diretoria completa, existe a garantia de trabalhar com profissionais já credenciados pelo mercado.

Da mesma forma, a empresa contratante tem ainda a possibilidade de alinhar metas de performance e remuneração variável da equipe de direção, com alcance de resultados previstos. Isso porque a consultoria especializada alinha as metas definidas com a remuneração da equipe, inclusive em contrato, sendo totalmente direcionada a uma gestão focada em números. Enquanto muitas vezes o fundador da empresa toma decisões baseadas em suas vivências, considerando aspectos emocionais ou crenças próprias, gestores experientes atuam no modelo “as a service” avaliando estrategicamente o cenário da empresa, seus números e objetivos e a realidade do mercado.

As decisões finais continuam sendo tomadas pelo controlador, a partir das recomendações da equipe de direção, já alinhadas ao objetivo principal do projeto e inseridas dentro de um processo robusto de governança corporativa, e tomadas pelo controlador.

Outro ponto vantajoso da diretoria “as a service” é a possibilidade de substituição do gestor ao longo do projeto. Este movimento, que é bastante natural ao decorrer do trabalho, permite priorizar o perfil de gestor necessário para o momento da empresa. No caso de uma empresa familiar em preparação para venda, é natural que em um primeiro momento seja necessário um executivo focado em corte de custos e mudanças drásticas, enquanto que o perfil desejado para um segundo momento é mais comercial, para comandar uma expansão.

A diretoria “as a service” atua de forma executiva com um olhar macro e experiência em boas práticas de negócios. Assim, é capaz de novamente inserir a companhia em uma rota lucrativa ou perfeitamente ajustada ao comando de um novo gestor, pronta para alçar novos voos e manter performances positivas.

*Vincent Baron é Managing Director da Naxentia

