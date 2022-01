Descanso total: brasileiros preferem pacotes completos para viajar

Empresas viram um crescimento na procura por pacotes de viagens no período que antecedeu as festas de final de ano. Dados da Decolar mostraram aumento de 66% na procura por viagens, se comparado ao mesmo período de 2020. A Eu Amo Cupons também viu crescer a busca por cupons para pacotes de viagens. De acordo com o levantamento da plataforma, 30% dos consumidores optaram por reservar pacotes de viagem completos.

Dados também mostram que as empresas mais buscadas para essas reservas foram Hurb (Hotel Urbano), Max Milhas e Hoteis.com. Para o CEO da Eu Amo Cupons, Rogério Vairo, a ideia dos viajantes é ter facilidade na hora de viajar.

“Com o pacote completo, os turistas não precisam ficar buscando itens separados e isso facilita a organização da viagem”, afirma Vairo.

O levantamento ainda trouxe um recorte dos destinos preferidos dos usuários da plataforma: 52% dos destinos foram no litoral brasileiro, 15% foram para as capitais e 19% para o interior. Já os estados que aparecem mais visitados foram: Rio de Janeiro com 14%, Bahia e São Paulo com 12%, seguido pelo Ceará com 5%, além do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul com 4%, respectivamente.

