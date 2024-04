Da Rocinha para os Estados Unidos: como o basquete transformou a vida da menina da favela

Layana de Souza nasceu e cresceu na Rocinha, uma das maiores comunidades do Brasil. Como muitos jovens da sua quebrada, as oportunidades eram bem limitadas. Mesmo assim, conseguiu crescer e fazer bacharelado e mestrado nos Estados Unidos.

O que deu energia e motivação para ela? O esporte. Layana começou no basquete aos 12 anos, em um projeto social. Incentivada e inspirada pelo seu técnico, ela iniciou sua jornada acadêmica em Northwest College, no estado do Wyoming, onde obteve um associate degree em 2012.

Hoje ela comanda o “Mudando o Placar”, um projeto social selecionado pelo programa IOC Young Leaders 2021-2024, do Comitê Olímpico Internacional (COI), juntamente com 24 outras iniciativas ao redor do mundo que promovem mudanças positivas em suas comunidades.

“Eu não fiquei rica com o basquete, mas receber oportunidades internacionais de estudo por meio do esporte foi o que me deu bagagem profissional e ampliou meus horizontes para que encontrasse meios de realizar esse sonho que é o Mudando o Placar”, conta Layana.

Transformando vidas e mudando o placar

Desde 2021, a principal marca do projeto é apresentar o basquete não apenas como desporto, mas também como uma oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para a vida, como liderança, trabalho em equipe e comunicação.

Atualmente mais de 100 crianças e adolescentes, entre os 6 aos 17 anos, são atendidos pelo projeto, sendo 85% deles estudantes de escolas públicas.

“O 'Mudando o Placar' é minha forma de devolver e multiplicar essa chance, oferecendo às crianças e adolescentes da Rocinha as mesmas oportunidades que tive", conta a atleta.

Treino de basquete do projeto “Mudando o Placar” (Fundação Estudar/Divulgação)

Garantindo uma trajetória de sucesso

Após concluir a formação no Northwest College, Layane foi fazer o bacharelado em administração esportiva no Lees-McRae College, na Carolina do Norte.

Determinada a aprimorar ainda mais seus conhecimentos, ela concluiu, em 2019, o mestrado em Gestão de Indústrias Esportivas na renomada Universidade de Georgetown, em Washington, desta vez bolsa do programa Líderes Estudar, da Fundação Estudar.

O objetivo da atleta é garantir que mais moradores da Rocinha tenham oportunidades como as dela.

Equipe de basquete do projeto (Fundação Estudar/Divulgação)

