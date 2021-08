Curso gratuito da HempMeds qualifica médicos no uso de cannabis medicinal

A HempMeds está disponibilizando de forma gratuita todas as suas aulas e workshops voltados à qualificação profissional na área da medicina canabinoide. O material é exclusivo para médicos com CRM ativo, sem restrição de área de especialidade. A iniciativa tem o objetivo de levar informações científicas sobre a cannabis medicinal para novos e atuais prescritores. Somente no primeiro semestre de 2021, a importadora pioneira no mercado brasileiro qualificou 550 profissionais da saúde.

Para garantir o acesso, basta o interessado se cadastrar no site da empresa, informando o número do CRM e especialidade médica, para ter acesso ao menu exclusivo de prescritores. Além de entrar na página Educacional da HempMeds, os inscritos também obtêm um Guia Médico e outros conteúdos exclusivos da primeira marca autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a importar CBD para o território nacional.

As aulas gratuitas disponibilizadas em vídeo totalizam cerca de dez horas e podem ser assistidas a qualquer momento. Os conteúdos têm a curadoria e supervisão do neurologista Renato Anghinah, CMO da HempMeds no Brasil. O especialista é um dos professores das aulas gratuitas e divide as apresentações com outros integrantes do time científico da HempMeds.

“É um time altamente qualificado, com perfil acadêmico e absolutamente diferenciado. Isso nos deixa bastante confortável para produzirmos conteúdo educacional de qualidade. São pessoas que já fazem esse tipo de atividade dentro de grandes universidades, agora ao alcance do médico que quer conhecer mais sobre Cannabis medicinal”, declara Renato Anghinah.

