Confira 7 filmes para assistir neste final de ano sem medo de errar

Diferentemente da estratégia da maioria das plataformas, que oferecem muitos filmes populares e que acabam fazendo com que o usuário perca muito tempo “zapeando” à procura por bons títulos, a estratégia da BP Select, da Brasil Paralelo, é de disponibilizar grandes obras e filmes com mensagens impactantes.

Com novidades todas as semanas, a BP Select já dispõe de mais de 40 títulos, “para apertar o play sem medo”, como diz o próprio canal. A seleção é feita de forma criteriosa pelo time da BP, para que o assinante possa assistir sem erro.

A equipe da Bússola mergulhou na plataforma e escolheu seis filmes imperdíveis para quem ainda não os assistiu, e dignos de reprise para os mais cinéfilos, e um bônus que entrará na plataforma nesta semana de Natal.

1. Taxi Driver (1976)

Martin Scorsese remonta a obra de Dostoiévski abordando a questão psicológica da decadência humana. Em um contexto urbano degradado e corrompido, as frustrações podem levar as pessoas a níveis extremos de loucura. Travis (Robert De Niro) está constantemente a ponto de se perder, perturbado pela vida urbana das ruas de Nova York dos anos 1970.

O filme serviu como referência para a criação de diversos outros filmes, como Coringa, de 2019. Com uma visão e uma análise cuidadosa, o espectador é capaz de compreender o drama da decadência humana em um contexto de violência e sofrimento.

2. Gangues de Nova York (2002)

Leonardo DiCaprio e Daniel Day-Lewis dividem a cena nesta novela de Scorsese, que retrata a disputa entre as gangues dos Nativistas e dos Irlandeses para dominar a cidade de Nova York, que estava em construção. Todo o conflito ajudou na construção das estruturas políticas, sociais e até policiais de Nova York no século 19.

O filme é uma metáfora que representa como os símbolos do passado vão sendo abandonados. À medida que a cidade vai se industrializando, modernizando e crescendo, as antigas as questões formadoras vão sendo engolidas pelo Estado e pela modernização.

3. Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977)

Uma nave espacial aparece em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. A polícia tenta manter segredo, mas é inevitável o encontro entre os humanos e os visitantes.

O filme mudou a trajetória do cinema americano e a carreira do grande diretor Steven Spielberg, também colocando em evidência a música de John Williams, que passou a acompanhar Spielberg em suas películas.

Além disso, o filme mostra a relação das pessoas na década de 1970 com a ficção científica, o que seria o futuro e o contato com a tecnologia.

4. Vestígios do Dia (1993)

Anthony Hopkins é o mordomo James Stevens da mansão Darlington, moradia de um lorde britânico que está envolvido nos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. O filme se passa no contexto do apaziguamento que os ingleses buscavam promover com Hitler.

A vida e o trabalho do mordomo refletem os acontecimentos da época e são uma reflexão sobre a necessidade de se tomar decisões firmes.

5. Uncle Tom (2020)

Único documentário da nossa lista, traz uma coleção de entrevistas com pensadores conservadores negros dos Estados Unidos, que são perseguidos por sua posição.

O filme apresenta um olhar diferente sobre o que é ser negro na América e expõe a pressão que os negros sofrem para seguirem pautas progressistas e uma trama por trás das tensões raciais diante da situação política dos Estados Unidos.

6. Falcão Negro em Perigo (2001)

Um filme de guerra imersivo que mostra o drama de 160 soldados americanos que estão presos na Somália após uma operação malsucedida, dando luz à virtude dos soldados que se arriscaram em batalha e perduraram uma grande crise.

Sem um protagonista claro, o filme comunica um chamado ao heroísmo. Todos os personagens e espectadores são convocados a viver este heroísmo comum.

7. A felicidade não se compra (1946) — Bônus de Natal

Com estreia prevista na plataforma no dia 23 de dezembro, próxima quinta-feira, o clássico considerado a obra-prima de Frank Capra é o filme ideal para dar luz ao sentimento natalino e aos valores tradicionais que resplandecem no período de fim de ano.

O personagem principal, George, em uma das grandes atuações do consagrado ator James Stewart, passa por uma extrema frustração ao comparar seus êxitos com os dos outros e ao colocar como referência o sucesso alheio. Isso lhe desperta um sentimento de desespero que não condiz com as suas próprias crenças. Um anjo, então, é enviado à Terra para mostrar-lhe suas próprias realizações ao longo da vida.

Com diversas simbologias para as dicotomias sociais, a obra representa uma leitura de valores que acabam sendo colocados de lado na busca por conquistas supérfluas. A narrativa ainda traz metáforas da própria consciência em relação ao que de fato nos traz felicidade. Um filme para ser assistido com toda a família.

