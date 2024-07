Complexo eólico inaugurado na Bahia emprega 3 mil pessoas e pode abastecer um milhão de residências

Em um único investimento, a Pan American Energy (PAE) conseguiu acertar em cheio em dois dos três aspectos da sigla ESG.

Recém inaugurado, o Complexo Eólico Novo Horizonte foi construído a partir de um investimento de R$ 3 bilhões, tem capacidade para reduzir a emissão de 500 mil toneladas de CO2 por ano e gerou a 3200 empregos durante os 20 meses de construção.

O complexo, localizado na Bahia, ocupa uma área de 2,7 mil hectares e abrange seis municípios, com um total de 94 aerogeradores distribuídos em 10 parques.

A geração anual de 2 milhões de megawatts/hora é suficiente para abastecer até um milhão de residências no país.

De acordo com o CEO do Grupo PAE, Marcos Bulgheroni, a empresa busca “ser protagonista do processo de transição energética na região, e o lançamento deste complexo eólico significa um passo concreto nessa direção”.

O Complexo Eólico Novo Horizonte foi inaugurado na última quarta-feira (3) em cerimônia contou com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do CEO do Grupo PAE, Marcos Bulgheroni, e do diretor geral da PAE Brasil, Alejandro Catalano, além de mais de 100 convidados.

Responsabilidade social na corrida pela liderança na transição energética

Para a PAE, os investimentos em energias renováveis estão em consonância com a visão de longo prazo da empresa para a participação proativa e protagonista na transição energética, assim como seus projetos no Brasil.

Cumprindo os objetivos com responsabilidade social, a empresa também concentrou seus esforços na contratação de mão de obra local, promovendo cursos técnicos para mais de 200 pessoas.

A capacitação é realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e as prefeituras municipais, desde 2023, através do programa PAE Capacita.

Divididos em aulas teóricas e práticas, os cursos de qualificação profissional foram definidos a partir de demandas apontadas pelas comunidades, vislumbrando oportunidades em empresas públicas, privadas e de empreendedorismo.

A empresa também implementou 30 programas socioambientais que visam melhorar a qualidade de vida das 52 comunidades próximas ao complexo, beneficiando diretamente mais de 4,7 mil pessoas.

Dos R$ 3 bilhões investidos em todo o empreendimento, R$ 1,2 bilhão foram obtidos por meio de empréstimos do BNDES e do Banco do Nordeste, e R$ 1,8 bilhão com recursos próprios.

