Complexo empresarial quadruplica pontos para carregamento de carros elétricos

Com um carregador para cada 19 veículos elétricos, de acordo com dados da Bright Consulting, o cenário no Brasil tem tudo para ser mais promissor por conta da crescente demanda. Atualmente, existem 4.230 equipamentos públicos disponíveis no Brasil e o estado de São Paulo concentra boa parte das estações, com 1.121 unidades instaladas.

Crescimento de vendas dos carros elétricos

Em contrapartida à falta de infraestrutura, as vendas de carros elétricos continuam batendo recordes no Brasil. Segundo a ABVE (Associação Brasileira de Veículo Elétrico), de janeiro a novembro, foram 155.724 emplacamentos de veículos eletrificados leves no país, o que confirma a previsão de que as vendas de eletrificados em 2024 superarão as 160 mil unidades, podendo ficar em torno de 170 mil, o que representaria um aumento de 80% sobre 2023 (93.927).

A ABVE também aponta que o Brasil possui 10.622 pontos de recarga para veículos elétricos. São 3.551 no Estado de São Paulo, 912 no Rio de Janeiro, 836 no Rio Grande do Sul e 725 em Santa Catarina.

Necessidade de novos pontos de recarga

De olho nesse mercado que não para de crescer e na própria demanda interna, o complexo empresarial carros , localizado na Lapa, zona oeste da cidade de São Paulo, acaba de concluir a instalação de seis novos carregadores para carros elétricos, cada um com estrutura para carregamento de até dois veículos simultaneamente. Os novos equipamentos somam-se aos quatro já existentes no complexo, totalizando 16 pontos para recarga localizados em 10 estações espalhadas pelo complexo, que conta com carregadores para veículos elétricos desde 2019.

“Existe uma carência de pontos de carregamento para carros elétricos no Brasil e o complexo é uma alternativa em São Paulo. Enquanto o colaborador passa o dia no trabalho, pode aproveitar para fazer a recarga. Além da comodidade, tem a vantagem que o complexo é aberto 24 horas por dia, sete dias por semana, para quem trabalha em alguma empresa instalada no empreendimento”, destaca Sidney Angulo, diretor do E-business Park.

A potência dos novos carregadores é de 11 kW, o equivalente a até três vezes mais potência do que um carregador residencial comum, e podem ser utilizados pelos frequentadores do empreendimento sem necessidade de agendamento. Instalado em uma área de 160 mil metros quadrados, o E-business Park é o maior complexo empresarial localizado no centro expandido da cidade de São Paulo, entre as marginais Pinheiros e Tietê, abriga 30 escritórios de empresas nacionais e multinacionais, como Teleperformance, EDP, Nokia, Lenovo e estúdios da Mauricio de Sousa Produções.

