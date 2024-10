Como se preparar para a Black Friday com mídia DOOH

Por Cláudia de Armas*

O uso das mídias de Digital out-of-Home (DOOH) pode ser uma ferramenta poderosa para tornar a publicidade mais assertiva, especialmente em grandes eventos comerciais como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal e a Black Friday, que ocorre no dia 29 de novembro. A utilização desse modelo pode impactar positivamente tanto no aumento das vendas no varejo, quanto no fortalecimento da relação entre consumidor e marca.

O DOOH pode ser uma ferramenta importante na Black Friday porque permite que as marcas se destaquem em um mercado altamente competitivo, com capacidade de alcançar um grande público de forma rápida, dinâmica e personalizada.

A aplicação dessa mídia garante uma presença estratégica e influencia diretamente as decisões de compra, além de se integrar a estratégias de comunicação multicanais, otimizando as chances de sucesso e aumento nas vendas.

O uso desse canal é estratégico e operacionalmente relevante, principalmente em períodos de alta competição no varejo. Entre os principais destaques está o amplo e imediato alcance, já que, nesse período, o tráfego em ruas, shoppings e centros comerciais aumenta significativamente. Exibir mensagens em locais estratégicos de grande circulação, como em terminais de ônibus, garante que as promoções cheguem ao público certo no momento ideal.

Vantagem do DOOH em relação a outdoors tradicionais

Uma das grandes vantagens do DOOH em relação aos outdoors tradicionais é a flexibilidade que outras mídias e canais não oferecem. Os anúncios podem ser atualizados em tempo real, permitindo que as marcas ajustem suas campanhas conforme a Black Friday avança, seja para destacar novas ofertas, produtos em estoque ou mudar a estratégia de comunicação, por exemplo. Essa dinamicidade é crucial, pois as ofertas mudam frequentemente ao longo do dia e a rápida adaptação da publicidade pode influenciar diretamente as decisões de compra dos consumidores.

Utilização de dados

O DOOH também pode usar dados contextuais, como localização, horário e até condições climáticas, para exibir anúncios mais relevantes. Por exemplo, uma marca pode direcionar promoções específicas para públicos de uma determinada área geográfica, como pessoas próximas a uma loja física ou em um shopping em outra localidade.

Segmentação de público

Além disso, o DOOH permite a segmentação de público com base em dados demográficos, localização e comportamento. Isso significa que as marcas podem exibir anúncios personalizados em pontos estratégicos, como shopping centers ou áreas de grande circulação durante a Black Friday ou em um determinado período que a antecede.

Para obter essas informações, as empresas usam dados de first-party e third-party data. Uma fonte comum são os dados de telecomunicações ou de dispositivos móveis. Neste ano, a RZK Digital trouxe uma novidade para essas coletas por meio de entrevistas online realizadas via serviço de Wi-Fi nos terminais de ônibus urbanos, nas quais estão localizados painéis digitais da empresa.

Nessas entrevistas são coletados dados demográficos e informações sobre interesses e hábitos de consumo da audiência. Isso possibilita uma segmentação ainda mais detalhada, com informações atualizadas e relevantes, especialmente em datas sazonais para o comércio varejista. Essa segmentação torna as campanhas da Black Friday mais assertivas, aumentando a chance de converter o público-alvo em compradores.

Além dessas vantagens, o DOOH também se integra perfeitamente a uma estratégia omnichannel, complementando campanhas on-line e offline. Durante a Black Friday, os consumidores serão expostos ao mais variado tipo de anúncios em diversos canais (mídias sociais, e-commerce, TV), e o DOOH pode reforçar a mensagem ao longo da jornada de compra.

Outro benefício dessa mídia durante a Black Friday é a capacidade de influenciar diretamente a decisão de compra no ponto de venda. A proximidade física entre a publicidade e o local onde o consumidor vai adquirir o produto, aumenta as chances de conversão, gerando resultados imediatos e mensuráveis. A continuidade da mensagem em diferentes canais, incluindo o DOOH, ajuda a manter a marca no top of mind e estimula ações imediatas, como visitar o site ou a loja física.

Essas diretrizes também são eficazes em outras datas importantes para o varejo, como Natal e Dia das Mães. A adaptabilidade e personalização oferecidas pelo DOOH podem ser ajustadas para refletir as diferentes características de cada evento, como perfis de consumidores e os tipos de presentes ou serviços mais procurados.

*Claudia de Armas é Head de Ciência de Dados da RZK Digital

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades