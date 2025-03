3 maneiras de melhorar o engajamento dos colaboradores, segundo especialistas

Segundo a pesquisa Comunicação Interna Trends 2025, conduzida pela Progic, o maior desafio das empresas, para 53,9% dos gestores, é o alcance da comunicação.

O mesmo estudo ainda mostra que o desengajamento da liderança como comunicadora aumentou, sendo mencionado por 50,1% dos respondentes, ao mesmo tempo em que 58,8% das companhias não possuem programas estruturados para apoiar a comunicação dos gestores.

Nesse cenário, para as companhias que desejam crescer é cada vez mais importante o investimento em comunicação - visando aumentar a produtividade e a disseminação da cultura interna.



Pensando nisso, 3 especialistas do mercado trazem tendências de comunicação e gestão de pessoas para melhorar o contato com colaboradores.

1. Tecnologia para mensuração

Para Igor Vazzoler, CEO da Progic, empresa de comunicação corporativa, “o desafio não é só comunicar, mas garantir que a mensagem alcance, conecte e transforme as empresas.

Nesse cenário, um desejo constante dos gestores é a possibilidade de mensurar esses resultados. Por isso, uma tendência cada vez mais presente será a de usar a tecnologia para gerar insights e números que possam colaborar para o entendimento do engajamento dos colaboradores.

Dessa forma, o uso de ferramentas de IA e inteligência de dados, será cada vez mais frequente. Assim, a comunicação passa a ser uma ferramenta cada vez mais estratégica, garantindo mensagens mais efetivas.”

2. Propósito e visão de impacto

Para Carine Roos, fundadora e CEO da Newa, consultoria de impacto social, o futuro do trabalho está diretamente ligado às expectativas da geração Z.

“Essa geração não busca apenas um emprego; eles querem um propósito claro em seu trabalho. Para eles, o impacto individual precisa se conectar a um impacto coletivo.

Organizações que articulam sua visão de impacto e a traduzem em ações concretas – como programas de responsabilidade social, projetos de inovação sustentável e práticas de inclusão – não apenas atraem esses talentos, mas constroem equipes engajadas e motivadas.

Mostrar como cada colaborador contribui para um impacto maior fortalece a conexão emocional com a empresa e amplia o engajamento”.

3. Investir em cultura organizacional e desenvolvimento de lideranças

Para Karina Collaço Garcia, gerente de Gente e Gestão da Agger, plataforma de gestão e cotações de seguros, a cultura organizacional e o desenvolvimento de lideranças se destacam para os próximos anos.

“É necessário evoluir para atender às demandas do mercado e das pessoas colaboradoras quando se deseja relevância e competitividade. A transformação da cultura organizacional e o investimento em lideranças alinhadas a valores como diversidade, inclusão, bem-estar, sustentabilidade, engajamento e desenvolvimento de carreiras são fundamentais para reter e engajar o time.”

