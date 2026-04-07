Opinião: a reforma tributária pode mudar sua empresa, mas não do jeito que você pensa

Por Pedro Vieira*

A nova estrutura de tributação sobre o consumo muda um ponto central da lógica atual: empresas passam a recuperar créditos tributários ao longo da cadeia e deixam de carregar parte dos impostos como custo definitivo.

Em teoria, isso melhora o fluxo de caixa, reduz distorções e aumenta a eficiência operacional do sistema. Na prática, porém, esse ganho não é automático.

Ele depende da capacidade de cada empresa de identificar, estruturar e captar esses créditos tributários dentro da sua operação.

A nova lógica dos créditos tributários

É nesse ponto que acontece a principal mudança. A nova lógica não reduz custos de forma uniforme para todas as empresas.

A proposta é transferir os ganhos para quem consegue operar melhor o sistema, capturar créditos tributários ao longo da cadeia e tomar decisões integradas.

Companhias que conseguirem operar bem nesse contexto tendem a reduzir seu custo efetivo. As demais podem até enfrentar pressão adicional sobre margens, mesmo em um ambiente desenhado para ser mais racional.

Burocracia versus gestão estratégica

Segundo o Banco Mundial, empresas brasileiras ainda gastam mais de 1.500 horas por ano lidando com obrigações tributárias. Esse dado costuma ser lido como sinônimo de burocracia — e é.

O que ele também revela é um modelo estruturado para reagir, não para otimizar. A nova legislação da reforma tributária não elimina essa realidade.

Ela exige uma mudança de postura: sair do cumprimento e entrar na gestão. Na prática, isso significa que o tema fiscal deixa de ser uma função isolada e passa a influenciar decisões centrais do negócio.

O impacto no fluxo de caixa e setores-chave

Créditos tributários impactam diretamente o fluxo de caixa. Classificação fiscal altera precificação. Estruturas contratuais passam a definir margem.

E a escolha de fornecedores pode carregar efeitos relevantes ao longo de toda a cadeia. Em setores como agro, indústria e serviços, essa mudança já se traduz em números concretos.

Em um dos cenários que analisamos, a reorganização da operação e a captura eficiente de créditos tributários ao longo da cadeia geraram um impacto de até R$ 190 milhões em fluxo de caixa no período de transição.

Integração como diferencial de eficiência operacional

Não se trata de um benefício pontual, mas de uma nova forma de operar. O ponto é que esses ganhos não vêm da legislação em si, mas da capacidade de interpretá-la e aplicá-la de forma integrada.

Sendo esse ainda, um dos principais gargalos do mercado. Tributário, financeiro, comercial, jurídico e tecnologia continuam, em muitos casos, desconectados, mesmo quando as decisões de uma área impactam diretamente o resultado da outra.

Dados da OCDE indicam que empresas que operam com maior integração entre áreas conseguem ganhos de eficiência operacional e produtividade de até 20%.

O futuro da gestão fiscal estratégica

No contexto dessa mudança, isso deixa de ser diferencial e passa a ser condição. A discussão sobre alíquotas, regimes e exceções continua relevante.

Mas ela não responde à principal pergunta: quem está preparado para transformar a nova estrutura da reforma tributária em eficiência operacional?

O redesenho do sistema cria essa oportunidade. Empresas que investirem em inteligência, tecnologia e integração tendem a capturar ganhos reais, reduzindo custo efetivo, melhorando margem e liberando caixa.

O padrão é claro: onde há estratégia, o tema fiscal deixa de ser um centro de custo e passa a ser uma alavanca de valor. Mais do que uma mudança de regras, o que está em jogo é uma mudança de postura.

O tributário deixa de ser um tema de conformidade e passa a ser uma variável estratégica, com impacto direto em custo, margem e fluxo de caixa. A nova estrutura não reduz custos por definição — ela cria as condições para que empresas mais preparadas o façam.

*Pedro Vieira é sócio da VVF Consultores.