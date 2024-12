O que acontece agora que a regulamentação da reforma tributária foi aprovada?

A implementação da reforma tributária no Brasil ganhou uma passo importante com a aprovação nesta terça-feira, 16, da principal proposta que regulamenta as mudanças nos impostos.

Por meio do Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024, a Câmara dos Deputados finalizou a tramitação da proposta no Legislativo, detalhando como funcionará o Imposto de Valor Agregado (IVA), com a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), estadual e municipal, com o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS); o Imposto Seletivo, também conhecido como "imposto do pecado" e regimes diferenciados e exceções.

O texto também estabelece o funcionamento de mecanismos como o cashback – de devolução dos impostos – e split payment – que permite a segregação automática dos tributos devidos (IBS e CBS) durante as transações de compra e venda de bens e serviços.

Isso significa que, no momento do pagamento, parte do valor destinado aos tributos é direcionada diretamente ao Comitê Gestor do IBS e à Receita Federal.

Nos próximos meses, o Senado também deve analisar o PLP 108/2024 que institui o Comitê Gestor do IBS, e dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício desse imposto e o de Transmissão Causa mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).



O principal efeito do novo sistema tributário é a unificação de cinco tributos — ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins — em uma cobrança única que será dividida entre os níveis federal – com a CBS –, e estadual e municipal, com o IBS.

Mas o que acontece agora?

Com a aprovação do Congresso, a regulamentação da reforma tributária vai agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De autoria do Executivo, o PLP 68 manteve, no geral, os pilares da proposta inicial, apesar da ampliação das exceções na Câmara e no Senado até a votação final.

Lula tem a prerrogativa, contudo, de poder vetar essas ampliações, entre outros pontos, ou até mesmo a proposta na íntegra. Se confirmados na prática, esses vetos, porém. voltam a ser analisados pelo Legislativo, que pode mantê-los ou não.

O ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha, disse à imprensa nesta quarta, 18, que a expectativa do governo é sancionar o projeto até o fim de janeiro.

Tempo de transição

A perspectiva de que a regulamentação do novo sistema tributário seja promulgado em 2025, não significa que as mudanças também começarão no próximo ano.

A unificação dos tributos ficará para 2026, quando se inicia oficialmente o período de transição, que vai até 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. Esse intervalo de seis anos de adaptação foi indicado para não haver prejuízo de arrecadação para os Estados e municípios.

O cronograma proposto prevê inicialmente que, em 2026, haverá uma alíquota teste de 0,9% para a CBS (federal) e de 0,1% para IBS (compartilhado entre Estados e municípios).

Em 2027, PIS e Cofins deixarão de existir e a CBS será totalmente implementada. Já a alíquota do IBS permanecerá em 0,1%. As alíquotas do ICMS e do ISS devem ser gradativamente reduzidas entre 2029 e 2032, enquanto, em paralelo, será elevada paulatinamente o IBS, até a vigência integral do novo modelo em 2033.

Por outro lado, a transição da cobrança de impostos da origem para o destino deve acontecer em 50 anos, de 2029 até 2078.

O que muda com a regulamentação da reforma tributária

Promulgada em 2023, a reforma tributária seguirá o princípio de neutralidade. Isso significa que a carga tributária não pode ser elevada, tampouco rebaixada.

O principal projeto para sua regulamentação, aprovado pelo Congresso, ainda não definiu qual será a alíquota do novo IVA. Para isso, ela deverá ser calibrada durante a fase de testes dos novos impostos.

As projeções indicam que ela pode ficar perto de 28% ou mesmo acima disso. O que colocaria o Brasil com o maior IVA do mundo, superando o posto da Hungria, que o IVA hoje em 27%. Na prática, de acordo com especialistas à EXAME, essa alíquota mostraria que o Brasil já paga o maior imposto do mundo já que a reforma deve ser neutra.

A regulamentação aprovada prevê uma "trava" para impedir que a alíquota do IVA ultrapasse 26,5%. Essa trava poderá ser acionada em 2031, durante o processo de implementação do novo imposto. Se ultrapassar esse indíce, o governo terá que enviar ao Congresso um projeto de lei com propostas de redução dos descontos concedidos a determinados setores.

Imposto seletivo

Outra novidade que vem com a reforma tributária é o Imposto Seletivo. A criação do imposto do pecado, como também é conhecido, funciona como uma espécie de sobretaxa que poderá incidir sobre a produção, comercialização ou importação de produtos com risco à saúde e ao meio ambiente.

Veículos a combustão e elétricos; embarcações e aeronaves; produtos fumígenos; bebidas alcoólicas e açucaradas; bens minerais extraídos e concursos de prognósticos (apostas e loterias, físicas ou virtuais) e fantasy games pagarão uma alíquota maior de imposto.

Isenção ou desconto na cesta de alimentos

A regulamentação da reforma tributária também definiu os itens serão isentos de impostos na cesta básica nacional de alimentos. Assim como especifica a cesta estendida, que incorporar outros produtos como carne e itens de higiene pessoal, por exemplo. Esses e outros artigos terão desconto de 60% nos tributos para consumidores de baixa renda.

Alimentação - itens com imposto zerado:

carne bovina

carne de frango

carne suína

peixe e ovos

farinhas de trigo de mandioca e de milho

massas alimentícias e pão francês

leite UHT

leite em pó

iogurte

leite fermentado

queijos

soro de leite e manteiga

frutas, verduras e legumes

arroz

feijão

trigo

café

açúcar

óleo de soja

óleo vegetal

margarina

erva-mate

tapioca

Alimentos que terão redução da CBS:

Leite fermentado, bebidas e compostos lácteos

Sal mineralizado

Mel natural, mate, farinhas de outros cereais, amido de milho

Óleos de palma, girassol, cártamo, algodão e canola e coco

Crustáceos (exceto lagosta)

Extrato de tomate

Massas alimentícias recheadas

Sucos naturais de fruta ou de produtos hortícolas sem adição de açúcar, adoçantes ou conservantes

Polpas de frutas sem adição de açúcar, adoçante ou conservante

Cashback

O desconto será concedido através da devolução de impostos, um mecanismo chamado cashback. O modalidade também está prevista na devolução de impostos para os mais pobres nas contas de luz e gás de cozinha.

O texto estabeleceu que a devolução será de 100% da CBS e de 20% do IBS: na compra de botijão de gás de 13 quilos ou fornecimento de gás canalizado e nas contas de água, energia elétrica e telecomunicações.

Nos demais casos, a devolução será de 20% da CBS e do IBS, exceto para produtos com incidência de imposto seletivo (prejudiciais à saúde e ao meio ambiente). Cada ente federativo poderá, por meio de lei específica, fixar percentuais maiores, incidentes somente sobre sua parcela do tributo e diferenciados em razão de renda familiar.

Há ainda na reforma o estabelecimento de regimes diferenciados e de exceções.

Profissões que pagarão menos impostos

Ao menos 19 profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística contarão com redução de 30% das alíquotas de CBS e IBS.

São eles: administradores, advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas, economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, médicos veterinários e zootecnistas, museólogos, químicos, profissionais de relações públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas.