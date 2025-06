Como as empresas brasileiras estão se preparando para o Dia dos Namorados?

O foco na criação de experiências memoráveis é, cada vez mais, prioridade para campanhas de marcas brasileiras. No Dia dos Namorados, inteiramente centrado no afeto a dois, o desafio se intensifica.

Estudamos as ações de seis marcas diferentes para entender como as companhias brasileiras abraçam o desafio de se preparar para o Dia dos Namorados.

O Parque Bondinho apostará em música ao vivo e ação fotográfica

No dia 12 de junho, das 10h às 18h, os casais que visitarem o atrativo poderão eternizar o momento com fotos em tirinhas instantâneas no Jardim dos Discos, que será decorado especialmente para a ocasião.

Para criar atmosfera romântica, o Parque Bondinho Pão de Açúcar planejou uma apresentação de saxofone ao vivo. O principal objetivo é aproveitar o cenário icônico do Pão de Açúcar para alcançar a desejada memorabilidade no Dia dos Namorados.

A ação é parte de um conjunto de iniciativas que o Parque está promovendo ao longo do ano com o objetivo de ampliar a experiência dos visitantes.

TIM mira casais que preferem presentear com tecnologia

A operadora destaca, em sua campanha do Dia dos Namorados, a possibilidade de adquirir um novo PlayStation 5 com desconto adicional mediante a troca de um console usado. A ação oferece o PS5 por até R$ 1.299 no plano TIM Black Família 100GB.

A operadora também disponibiliza smartphones com alta procura, como o Samsung Galaxy S25 com condições exclusivas de troca, e modelos como iPhone 14, Motorola Edge 60 Pro e Galaxy A16 com descontos expressivos.

As ações são válidas até o dia 12 de junho e refletem o compromisso da operadora com a inovação e a personalização, atendendo consumidores que buscam unir conectividade, entretenimento e praticidade em um único presente.

A Maria Filó escolhe arte e poesia como caminhos para celebrar o amor

Em parceria com a artista visual Verena Smit, a marca lança a campanha “Dia do Amor”, que propõe uma pausa no ritmo acelerado do cotidiano para valorizar os detalhes e os gestos que ficam.

Inspirada na tradição de enviar cartões-postais, a ação ganha vida nas principais lojas físicas da marca, onde clientes poderão escrever mensagens à mão para serem entregues pela própria Maria Filó — um convite à desaceleração e à materialização dos sentimentos.

A campanha também conta com um filme poético, concebido por Verena. Conhecida por seu uso simbólico das palavras, a artista imprime sua estética delicada em cada parte da iniciativa, criando uma narrativa sensível e sofisticada. A colaboração reforça a importância das conexões genuínas e da união entre moda e propósito.

C2Rio Tours & Travel propõe roteiros românticos

A C2Rio propõe uma jornada romântica por diferentes roteiros na cidade e arredores. Aos sábados, para quem quer começar o dia com uma experiência diferente em meio à natureza, a sugestão é o Amanhecer no Parque Bondinho Pão de Açúcar, que inclui café da manhã exclusivo com buffet livre no restaurante Clássico Urca e acesso à programação especial do Jardim dos Discos. A experiência une gastronomia e paisagem para criar um momento de conexão logo nas primeiras horas do dia. Para os casais mais aventureiros, outra opção é uma aula de Stand Up Paddle em Copacabana ao nascer do sol, seguida por brunch na Confeitaria Colombo, no Forte de Copacabana.

Foxton estreia coleção de inverno no Dia dos Namorados

Na moda, a Foxton lança sua campanha de Dia dos Namorados com a coleção Alto Inverno 25, que chega com a tagline “Onde a gente se encontra”. A comunicação convida à reconexão com o outro e com o próprio tempo.

Com foco no vestir como um gesto de presença, a marca propõe peças que expressam autenticidade, conforto e elegância — dos preparativos ao impacto do encontro. A campanha, estrelada por Ricardo Sarkis, é dividida em três atos e traduz em imagens o percurso entre expectativa e presença.

Aramis dá desconto para quem doar uma peça do ex

A Aramis lança a campanha “(EX)Change” com a seguinte proposta: convidar os consumidores a doarem uma peça de roupa do ex-companheiro para ganhar 10% de desconto na compra de um novo presente para o atual. A ação acontece até dia 12 de junho em lojas selecionadas da marca.

As peças arrecadadas — exceto íntimos, acessórios, calçados e costumes — serão doadas a instituições como Cáritas e Gerando Falcões, promovendo impacto social e economia circular.

A iniciativa aposta na combinação de humor, consciência e propósito, transformando o desapego em recomeço neste Dia dos Namorados.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube