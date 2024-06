Por que o Brasil celebra o Dia dos Namorados em uma data diferente do resto do mundo?

O Dia dos Namorados, ou Dia de São Valentim, é uma data especial para os casais. Nele, os apaixonados comemoram a perenidade do amor e celebram as conquistas da vida juntos.

Nós não comemoramos essa data. Pelo menos não no mesmo dia que o resto do mundo.

Por que o Brasil comemora o Dia dos Namorados no 12 de junho?

Porque é mais lucrativo. O dia 14 de fevereiro, data em que se comemora o Dia de São Valentim na maioria dos países, cai quase sempre na semana do Carnaval. Se fizéssemos assim, a indústria, e principalmente o varejo, ficaria sem um feriado para alavancar as vendas.

Quem teve a ideia original foi o publicitário João Dória Neto, pai do ex-governador de São Paulo, João Dória Jr., nos anos 1940.

Trabalhando na Standart Propaganda, ele queria levantar as vendas da loja de departamentos pela qual era contratado, e escolheu a data véspera do Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro.

Com o slogan “Nem só com beijos se prova o amor”, a campanha de Dória Neto foi um sucesso e a data é comemorada em 12 de junho desde então.

Não é à toa que todo 14 de fevereiro os paulistas brincam dizendo “a gente não comemorar hoje é culpa do pai do Dória”.

E a data vende mesmo?

A relevância econômica do Dia dos Namorados brasileiro é significativa, sendo a sexta data comemorativa mais importante do varejo no Brasil em relação à movimentação financeira.

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que o comércio varejista movimente R$ 2,59 bilhões em vendas em 2024 .

Caso a expectativa se confirme, o volume representará um crescimento de 5,6% em relação a 2023 .

O segmento de vestuário, calçados e acessórios está em destaque, com previsão de movimentar R$ 1,083 bilhão, um aumento real de 6,7% em comparação ao ano anterior .

Com isso, empresas de diversos segmentos aproveitam a ocasião para lançar promoções e produtos exclusivos. Este ano, a criatividade e a inovação se destacam nas campanhas.

Abaixo, separamos cinco cases de campanhas e estratégias de empresas que estão bombando no Dia dos Namorados. Confira:

1. Pizza com Nutella? Temos

A Pizza Hut, rede global de pizzarias, se uniu à Nutella para lançar uma collab exclusiva no Brasil, país onde a pizza doce é lei.

A partir de 11 de junho, estarão disponíveis quatro novas opções de pizzas com Nutella, incluindo breadsticks com massa Pan recheados com o famoso creme de avelã.

A parceria permite aos amantes que desejam um date mais casual a oportunidade de repartir um jantar com as sobremesas a partir de R$ 12,90.

2. Dentro da Hilux, comendo frango frito

Com a parceria do famoso funkeiro, MC Daniel, o KFC lançou uma promoção que dura todo o mês de junho.

Pelo preço promocional de R$ 23,90, os casais podem aproveitar dois sanduíches Double Crunch. A ação promove encontros a dois por um preço chamativo.

A oferta é válida nas 194 unidades espalhadas pelo Brasil.

3. Aposta na estética e na intimidade

A Espaçolaser, que fechou 2023 com lucro líquido de R$ 13,2 milhões, decidiu apostar na vida íntima, na segurança e no conforto dos casais.

Até o dia 12, a rede de depilação a laser oferece condição especial, com 78% de desconto para o pacote de 10 sessões para as áreas íntimas, com pagamento em até 14 parcelas.

4. “Presente para todas as formas de encontro”

A Riachuelo quer celebrar a pluralidade das relações, “do ficante ao namorido”. A campanha da varejista de moda conta com o lançamento de uma coleção especial by Pool, com peças exclusivas para a temporada.

O grande destaque vai para o sortimento de Pool Jeans. Considerado líder na categoria, seus jeans são produzidos de forma mais sustentável, já que suas lavagens utilizam até 70% menos água.

5. Lançamentos no período mais oportuno

O Grupo L’Oréal no Brasil optou por uma postura de lançamentos estratégica. Aproveitando a alta de interesse em produtos de autocuidado como presentes para entes queridos, o grupo esperou o mês dos namorados para lançar diversos produtos das suas marcas.

A Yves Saint Laurent introduz duas novas fragrâncias: MYSLF, um floral amadeirado masculino, e LIBRE L’ABSOLU PLATINE, que intensifica a tensão entre características masculinas e femininas.

A Kérastase apresenta a linha Première, com tratamento descalcificante reparador que promete 99% de força original dos cabelos.

A Vichy oferece o Dercos Shampoo Anticaspa DS para cabelos secos, normais e oleosos, em três tamanhos e, o Liftactiv Colágeno Creme Specialist, indicado para todos os tipos de pele.

A CeraVe lança loção hidratante com ácido hialurônico e ceramidas com formatos disponíveis nas versões 340ml e refil com 237ml.

A Colorama lança esmaltes inspirados no filme "Divertida Mente 2" com 9 cores distintas, refletindo diferentes emoções.

