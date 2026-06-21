6 gigantes da indústria alimentícia que utilizam IA em seus processos - e são exemplos de sucesso

A inteligência artificial deixou de ser uma aposta para se tornar uma ferramenta estratégica na indústria de alimentos e bebidas.

Em um setor que movimenta trilhões de reais globalmente e depende de cadeias produtivas complexas, controle rigoroso de qualidade e operações logísticas sofisticadas, a tecnologia vem sendo utilizada para reduzir desperdícios, aumentar a produtividade e melhorar a experiência dos consumidores.

O movimento acompanha uma tendência global. Dados da consultoria Mordor Intelligence apontam que o mercado de inteligência artificial aplicado ao setor de alimentos e bebidas cresceu rapidamente nos últimos anos, impulsionado pela necessidade de tornar processos mais eficientes e competitivos.

No Brasil, onde a indústria alimentícia registrou faturamento superior a R$ 1 trilhão, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), a tecnologia também ganha espaço dentro das fábricas, centros de distribuição e canais de venda.

A seguir, alguns dos exemplos mais relevantes.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Nestlé: mais eficiência dentro das fábricas

A Nestlé foi uma das empresas que incorporaram inteligência artificial diretamente na produção. Um dos projetos implementados pela companhia teve foco na automação e análise de dados em linhas de fabricação do leite Ninho.

A iniciativa permitiu centralizar informações operacionais, identificar falhas com mais rapidez e reduzir desperdícios ao longo do processo produtivo. Segundo a empresa, o projeto contribuiu para ganhos de eficiência em suas operações industriais e abriu caminho para a expansão do uso da tecnologia em outras unidades.

Minerva Foods: IA para elevar o controle de qualidade

Na Minerva Foods, a inteligência artificial passou a desempenhar um papel importante na avaliação da qualidade dos produtos.

Por meio de câmeras instaladas nas unidades de produção, sistemas de IA analisam imagens das carcaças bovinas e identificam características relacionadas à textura, maciez e padronização dos cortes.

A tecnologia ajuda a classificar os produtos de forma mais precisa e consistente, reduzindo a subjetividade das avaliações manuais.

O resultado é uma operação mais eficiente e um controle de qualidade mais uniforme ao longo da cadeia produtiva.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

McDonald's: personalização e agilidade no atendimento

A inteligência artificial também vem mudando a experiência do consumidor. No McDonald's, a tecnologia foi incorporada aos quiosques de autoatendimento e a outras iniciativas voltadas à personalização da jornada de compra.

Com o apoio de sistemas inteligentes, a empresa consegue simplificar pedidos, agilizar o atendimento e oferecer uma experiência mais fluida aos clientes. Em um setor onde velocidade e conveniência são fatores decisivos, pequenas melhorias operacionais podem gerar impactos significativos em escala.

Ambev: tecnologia aplicada ao consumo responsável

A Ambev adotou uma abordagem diferente ao utilizar inteligência artificial para desenvolver um aplicativo capaz de analisar padrões de voz e identificar sinais de consumo elevado de álcool.

Apresentada durante o Web Summit Rio, a ferramenta foi criada com o objetivo de incentivar o consumo responsável. A iniciativa demonstra como a tecnologia pode ser utilizada não apenas para otimizar processos internos, mas também para criar soluções voltadas ao relacionamento com o consumidor.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Coca-Cola e PepsiCo: IA além da produção

Entre as gigantes globais do setor, Coca-Cola e PepsiCo também ampliaram seus investimentos em inteligência artificial nos últimos anos. As empresas utilizam a tecnologia para analisar hábitos de consumo, prever demanda, otimizar estoques e apoiar decisões relacionadas a marketing e desenvolvimento de produtos.

Ao cruzar grandes volumes de dados, os sistemas conseguem identificar tendências de mercado com maior rapidez, permitindo respostas mais ágeis às mudanças de comportamento dos consumidores.

Apesar de atuarem em segmentos diferentes, todas essas empresas utilizam a inteligência artificial para resolver desafios semelhantes: aumentar eficiência operacional, reduzir custos, melhorar a qualidade dos produtos e tomar decisões mais rápidas com base em dados.