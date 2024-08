Como a cannabis pode transformar o futuro do planeta e provocar uma revolução verde?

Por Raquel Coutinho, COO da Humora*

Em um contexto global marcado por desafios climáticos cada vez mais urgentes e sendo vivenciados por todos nós, a cannabis surge como uma alternativa positiva, com diversas aplicações ecológicas, redução de danos e benefícios à saúde das pessoas e do planeta.

Cannabis ajuda no sequestro de carbono

A cannabis, especialmente o cânhamo, é uma planta de crescimento rápido, que tem demonstrado alta capacidade de sequestrar carbono, podendo ser ferramenta poderosa na luta contra a crise climática.

Pesquisadores americanos do centro de pesquisas Hudson Carbon demonstraram que o cânhamo pode capturar até 16 toneladas de dióxido de carbono do ar anualmente, enquanto outras espécies vegetais absorvem cerca de 6 toneladas.

Ou seja, a maconha pode ajudar a controlar o aquecimento global e, consequentemente, reduzir a crise climática.

Planta pode ser usada como matéria prima sustentável

Do ponto de vista industrial, essa planta pode ser utilizada para produção de bioplásticos, insumos à indústria têxtil, materiais de construção e tantas outras aplicações.

Produtos derivados do cânhamo são biodegradáveis e também podem ser considerados uma alternativa sustentável ao plástico, tão presente e comumente usado, mas ainda alvo de pouca reflexão.

Cultivo da cannabis é sustentável

O cânhamo também demanda pouca água para seu cultivo. Para se ter ideia, cerca de 1 kg de cânhamo utiliza 2,9 mil litros de água, enquanto 1 kg de algodão necessita de cerca de 10 mil litros.

A planta apresenta uma resiliência natural, exigindo pouca ou nenhuma utilização de pesticidas, fungicidas ou herbicidas, consequentemente, reduzindo assim a carga de químicos no meio ambiente.

Além disso, a cannabis ainda pode beneficiar significativamente a saúde do solo. Pesquisas da Dalhousie University sugerem que o plantio contribui para a melhoria da estrutura e fertilidade do solo, ajudando a prevenir erosão e estimulando a retenção de nutrientes.

Tais propriedades tornam a cannabis uma cultura próspera para práticas agrícolas sustentáveis, ajudando a manter a produtividade e a biodiversidade do solo.

Pontos de complicação

Sabemos que nem tudo são flores, mas tudo é semente para sensibilizar em prol da natureza. Há de se considerar que sempre há impacto em tudo que fazemos, alguns benéficos, outros nem tanto. Hoje, muitas vezes cultivada indoor, a cannabis pode ter um impacto no consumo energético.

A alternativa do cultivo ao ar livre sofre com questões de legalização, principalmente no Brasil, e ainda poderia requerer tratamento contra as consideradas ”pragas", para não falar sobre o consumo de água. A sustentabilidade é pilar essencial na discussão de qualquer cultura.

Futuro da indústria da cannabis

A emergente indústria da cannabis pode se tornar uma alternativa bioeconômica, e extrapolar os limites de seu próprio setor, podendo promover uma verdadeira revolução verde em diversos setores.

Para além da promessa, o olhar para o potencial de fazer algo diferente e sustentável dentro de sua própria indústria é fundamental. Além disso, investimentos e pesquisas são necessários para melhor avaliação, para que possamos melhorar a percepção pública sobre a planta em relação à saúde das pessoas e do planeta.

O futuro deve ser verde, e a cannabis é uma parte importantíssima dele.



*Raquel Coutinho, COO da Humora, é formada em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo (USP), com MBA em Gestão de Projetos pela USP/ESALQ. Trabalhou por 11 anos na maior empresa da indústria florestal brasileira, Suzano SA, onde liderou projetos socioambientais e comunicação.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades