Plataforma vai lançar conceito de inteligência logística no Brasil

Não adianta nada apostar no e-commerce se a facilidade proposta pelo modelo é anulada por problemas de entrega. E no Brasil o consumidor é especialmente sensível: 65% dos que abandonaram carrinhos em 2023 o fizeram por conta de frete caro; 32%, por conta do prazo de entrega – dados da Opinion Box.

Inicialmente, a proposta de valor da Intelipost se concentrava no conceito de TMS, ou ‘sistema de gerenciamento de transportes’. Frente aos dados recentes e a constante mudança no comportamento do consumidor, a empresa apresenta novo posicionamento com foco em um conceito pouco falado no Brasil: o LIP, ‘plataforma de inteligência logística’.

O objetivo é oferecer a e-commerces e marketplaces um pacote completo de gerenciamento, acompanhado de serviços e dados para melhor planejamento dos sistemas de entregas.

O anúncio oficial do reposicionamento será feito nos dias 2 e 3 de junho, em São Paulo, durante o VTEX Day. “Estamos confiantes de que podemos crescer mais de 40% neste ano, consolidando a Intelipost como a principal plataforma de inteligência logística da América Latina”, diz Leandro Gravena, CFO & COO da Intelipost.

Como essa evolução entre conceitos se dará?

A mudança é reflexo da transformação estratégica conduzida nos últimos anos, com foco crescente em dados e na expansão do portfólio de soluções, que ultrapassam o escopo tradicional de um sistema de gestão de transportes.

Entre os lançamentos mais recentes estão:

Torre de Controle 360 – que oferece visibilidade completa e detalhada da jornada de entrega de cada pedido, com destaque para previsão de atraso e insights sobre a influência do frete na conversão de vendas.

Optimize – solução que permite aos clientes transformarem seus dados logísticos em decisões estratégicas para recomendação de transportadoras e simulações inteligentes a cada entrega.

Max – vertical de serviços que utiliza de know-how e metodologia própria para operar a entrega de cada pedido faturado, com máxima eficiência, e escala.

“Com uma taxa de churn abaixo da média do mercado e atingindo recordes de vendas, iniciamos 2025 com o maior crescimento acumulado dos últimos cinco anos. Os lançamentos do Optimize e do Max, que já conquistaram seus primeiros contratos entre abril e maio, oferecem alto valor agregado aos nossos clientes. Assim, a Intelipost se consolida como a primeira LIP do Brasil”, conclui Gravena.

