Com modelo de rede neutra, empresa acelera a expansão do 5G no Brasil

Estima-se que sejam necessárias de cinco a dez vezes mais antenas das operadoras móveis para atingir a cobertura nacional com o 5G, visto que a nova tecnologia vai exigir maior capacidade de transmissão de dados e uma robusta infraestrutura de fibra óptica para conectar essas antenas. Assim, a V.tal implantará redes neutras para que várias empresas compartilhem a mesma infraestrutura de fibra e avance na internet de ultravelocidade no Brasil.

O modelo de rede neutra já vem sendo utilizado em vários países de diversos continentes, como Europa e Oceania. Uma de suas principais vantagens é evitar a sobreposição e a redundância de infraestrutura de rede em uma mesma região, otimizando assim os investimentos e possibilitando a rápida expansão dos negócios das operadoras nacionais e provedores regionais sem a necessidade de um alto investimento em Capex.

“Com o aprendizado da expansão das tecnologias 3G, 4G e 4,5G e com a racionalização de investimentos que as redes neutras proporcionam, podemos vislumbrar a implantação do 5G de forma muito acelerada, o que certamente contribuirá para o aumento da inclusão digital do país”, afirma o Chief Commercial Officer da V.tal, Pedro Arakawa.

A marca V.tal foi lançada em agosto de 2021 e atualmente a empresa oferece infraestrutura para centenas de clientes, entre operadoras de telecomunicações nacionais, internacionais e provedores regionais. A empresa tem um plano de investimento da ordem de R$ 30 bilhões até 2025 para expandir sua rede já existente em todas as regiões do país.

