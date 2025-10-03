Com 5 gerações distintas no mercado de trabalho, só perde quem não entende diversidade geracional

O mercado de trabalho é um mosaico sem precedentes: pela primeira vez na história, cinco gerações atuam no mesmo espaço profissional.

Essa convivência é desafiadora, mas também representa uma oportunidade inédita para as empresas desconstruírem estereótipos, promoverem trocas enriquecedoras e impulsionarem a inovação.

95% dos profissionais reconhecem os benefícios da convivência entre diferentes faixas etárias – segundo a pesquisa “Diversidade geracional nas empresas”, realizada pela PwC Brasil em parceria com a FGV EAESP.

Por sua vez, pesquisas desenvolvidas pela Gallup têm demonstrado que o segredo para a longevidade empresarial não está em estabelecer rótulos generalistas ou decifrar as "tendências" de cada grupo etário.

O segredo está valorizar a singularidade de cada pessoa. Em vez de tentar encaixar colaboradores em caixas geracionais, líderes eficazes reconhecem talentos únicos e criam ambientes inclusivos.

3 benefícios tangíveis dessa abordagem na diversidade geracional

1. Mentoria intergeracional

Pesquisas da McKinsey & Company demonstram que programas de intercâmbio estruturados criam um fluxo de aprendizado bidirecional.

Profissionais mais experientes compartilham conhecimentos técnicos, habilidades interpessoais e gestão de crises.

Já os mais jovens contribuem com fluência digital, tendências emergentes e comunicação ágil. Segundo a Deloitte, empresas com programas de mentoria têm 25% mais chances de fidelizar talentos.

2. Soluções diferenciadas

Equipes multigeracionais são mais plurais e criativas. Enquanto um profissional sênior pode aplicar a experiência, um jovem talento pode trazer uma perspectiva "fora da caixa". Ou vice-versa, dependendo da situação e dos profissionais envolvidos.

Um estudo realizado pelo Boston Consulting Group (BCG), em parceria com a Universidade Técnica de Munique, revelou uma significativa importância desta troca.

A pesquisa analisou dados de mais de 1.700 profissionais em 8 países e concluiu que empresas com maior diversidade geracional em suas equipes obtiveram uma receita 19% maior proveniente de inovação do que aquelas com pouca diversidade.

3. Fidelização de clientes

Uma equipe que reflete a diversidade do mercado é mais apta a entender e atender às necessidades de uma base de clientes heterogênea.

A presença de diferentes gerações na empresa permite que a organização se conecte de forma mais autêntica com seus consumidores.

Segundo a Harvard Business Review, empresas com diversidade etária têm 45% mais chances de ampliar sua base de clientes e 28% mais chances de melhorar sua reputação de marca.

As estratégias que podem ser utilizadas pelo RH

Para colher os benefícios da convivência geracional, o RH deve agir como um facilitador estratégico. Ações recomendadas:

Liderança inclusiva

Treinar gestores para focar nas competências e no potencial individual de cada funcionário, em vez de se basear em preconceitos enraizados culturalmente. Uma pesquisa da Deloitte aponta que 83% dos profissionais da Geração Y e Z se sentem mais engajados quando trabalham em ambientes inclusivos.

Comunicação transparente e multicanal

Reconhecer que cada geração tem preferências de comunicação. O ideal é adotar abordagens combinadas previamente pelo grupo, garantindo que a mensagem chegue a todos de forma eficaz.

Programas de intercâmbio:

Incentivar squads e programas de mentoria, entre outros projetos colaborativos que unam profissionais de diferentes idades.

Segundo a SHRM (Society for Human Resource Management), empresas que promovem esse tipo de integração têm 32% mais chances de melhorar o clima organizacional.

Flexibilidade

Oferecer benefícios adaptáveis às necessidades de cada colaborador, levando em consideração seus interesses e necessidades.

Dentro da mesma geração, alguns podem ter filhos e outros rejeitarem esta ideia. Alguns podem almejar o trabalho virtual, enquanto outros acreditam que rendem mais no presencial. Isto independe da idade, mas se relaciona com objetivos e histórias pessoais.

Recrutamento inclusivo

Revisar a linguagem dos anúncios de vagas e os critérios de seleção para evitar a exclusão de candidatos em vieses preconceituosos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais da metade da população mundial já sofreu algum tipo de discriminação etária.

Planos de carreira intergeracionais

Pesquisa da PwC revela que 86% das empresas não possuem planos de carreira para profissionais acima de 40 anos. Corrigir essa lacuna é essencial para garantir retenção e valorização da experiência.

Em um mundo onde agilidade, inovação e propósito são essenciais, a integração geracional genuína é a base para a sustentabilidade do negócio. O papel do RH é criar um ambiente onde as diferenças são celebradas e o potencial humano é plenamente desenvolvido.

Bora fazer acontecer!