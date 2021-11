Cobasi doa 800 mil refeições para ONGs de proteção animal

A Cobasi doará 800 mil refeições, distribuídas igualmente entre 90 ONGs de proteção animal. A doação encerra a campanha “Vida Traz Vida, Ração traz Doação”, promovida pela empresa em outubro, mês que comemorou seus 36 anos. A ação incentiva a participação dos clientes, com uma dinâmica na qual a cada pacote de ração seca das marcas parceiras, comprada online ou nas lojas, no mês de outubro, a empresa doaria duas refeições.

Há cinco anos, a Cobasi realiza a doação de alimentos para cães e gatos sob cuidados de ONGs em comemoração ao seu aniversário. Neste período, já foram entregues mais de 5,3 milhões de refeições.

“Desde 1998 a Cobasi atua na causa animal, começou com a inauguração do centro de adoção na loja Villa Lobos e evoluiu para atuar em todo ciclo da proteção animal indo de castração a adoção. A doação de ração faz parte deste ciclo, pois uma boa alimentação é o básico para manter os animais vulneráveis saudáveis”, diz a gerente de marketing da Cobasi, Daniela Bochi.

Para conseguir realizar esta doação foi feita uma live no início de outubro, transmitida pelo YouTube da Cobasi, com a participação de conhecidos agentes da causa animal, como o Felipe Becari, protetor e vereador de São Paulo, e o Marcelinho, criador do projeto Bichos do Gueto, e celebridades do universo pet como a cantora Barbara Pappert e o Chico cãotor, o adestrador Luís Zuccolo e a Luna, da central de atendimento ao doguinho. Os digital influencers Ciclopin e Bruna Oliveira também participaram da live.

A transmissão teve mais de quatro mil visualizações, sendo uma estratégia importante e divertida para a campanha Vida Traz Vida, Ração traz Doação.

Também para divulgar a campanha, os influenciadores digitais Rica Benozzati, Juju Massena, Instalatas, Mariana Reis, Nanda Britto e Lord Husky falaram sobre nas suas redes, convertendo o valor de cachê para a divulgação em ração para ONGs que indicaram.

A campanha do aniversário ainda teve eventos especiais de adoção de animais, em parceria com diferentes ONGs. Entre eles, um megaevento em São Paulo em parceria com o protetor Felipe Becari, que resultou em um lar para mais da metade dos cães que estavam disponíveis no local.

“A campanha de aniversário de 2021 foi muito positiva, conseguimos uma quantidade significativa de ração para 90 instituições de proteção animal além de estimular a adoção de 540 animais pelo país. O pilar social é muito importante para a Cobasi e cada vez mais focaremos em ações para ajudar com animais em situação de vulnerabilidade”, declara Daniela Bochi.

