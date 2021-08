Ciro Nogueira é campeão em interação nas redes após ingresso no governo

Com o ingresso no governo no cargo de chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) ganhou duplamente: aumentou seu cacife político e disparou em engajamento nas redes sociais. A partir do dia em que foi formalmente indicado para a função, o senador subiu 25 posições e chegou ao nono lugar no ranking FSBinfluênciaCongresso, que mede a popularidade dos 15 integrantes do Senado mais atuantes online. Nesses primeiros dias, seus perfis demonstram o interesse do novo ministro em se integrar à equipe, ao compartilhar mensagens das redes do presidente Jair Bolsonaro e receber as boas vindas de outros integrantes do primeiro escalão.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Nogueira é o destaque absoluto no período entre 27 de julho e 2 de agosto, última semana de recesso do Congresso Nacional, o que reduziu as atividades dos parlamentares nas redes sociais. Os demais senadores viram a interação de seus seguidores refluir no período, como Rogério Carvalho (PT-SE), que caiu três colocações e quase deixou o ranking. Perderam posições, também, os senadores Eduardo Girão (Podemos-CE), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Fabiano Contarato (Rede-ES), que retrocederam uma colocação cada um.

O topo do levantamento também permaneceu inalterado com Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), Humberto Costa (PT-PE) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) em primeiro, segundo e terceiro, respectivamente. O Podemos é o partido com mais nomes no levantamento, ao garantir quatro integrantes na lista dos mais influentes. O PT vem em seguida, com três filiados.

Câmara

Na última semana de recesso parlamentar, o deputado André Janones (Avante-MG) dedicou espaço nas suas redes sociais a três temas especialmente: os resultados dos atletas brasileiros na Olimpíada de Tóquio, sua primeira dose da vacina contra a covid-19 e as permanentes críticas ao governo federal. Dentre os temas políticos, o que mais gerou interação de usuários foi a live em que o presidente Jair Bolsonaro reconheceu não ter provas de fraudes nas urnas eletrônicas. O post do parlamentar sobre o tema rendeu 2.300 curtidas e 285 comentários no Twitter e o ajudou a ser o integrante da Câmara dos Deputados que mais avançou no ranking. Ele subiu 11 colocações e chegou ao sexto lugar.

Sargento Fahur (PSD-PR) e Caroline de Toni (PSL-SC) são outros nomes que tiveram resultado positivo nas redes sociais no período entre 27 de julho e 2 de agosto. Ele avançou oito posições e acomodou-se em 11º, enquanto a parlamentar de Santa Catarina ganhou seis lugares e conquistou o posto de 16º. Ao contrário dos dois, alguns nomes perderam terreno no período, como Kim Kataguiri (DEM-SP), um dos deputados mais assíduos na lista dos 20 mais influentes online. Desta vez, ele retrocedeu três degraus, mas ainda conseguiu manter-se em evidência, assegurando o título de 12º.

No pódio, a principal movimentação foi a disputa entre os deputados Bia Kicis (PSL-DF) e Carlos Jordy (PSL-RJ). Ela tirou dele a segunda colocação no ranking. O deputado do Rio de Janeiro caiu para quarto. Carla Zambelli (PSL-SP), por sua vez, não arreda pé do primeiro lugar desde o início do ano, sendo a campeã inquestionável de redes sociais na Câmara dos Deputados. O PSL também possui a bancada mais influente online, com nove representantes no levantamento.

