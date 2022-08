94% dos funcionários trabalham melhor depois de receber feedback

Por Bússola

Uma pesquisa realizada pela Feedz aponta que 94% dos funcionários compreendem melhor o trabalho em empresas que realizam reuniões 1:1, tornando o feedback complementar a avaliação de desempenho. De acordo com o Gabriel Leite, CMO e co-fundador da Feedz, a avaliação é uma importante aliada do RH, principalmente no momento de ressaltar a atuação dos colaboradores em um feedback.

“A avaliação de desempenho deve acontecer de forma contínua assim como os feedbacks, por isso é preciso ter constância para poder avaliar os dados e assim planejar estratégias que funcionem. Com isso é possível perceber como cada funcionário pode se tornar mais produtivo, mesmo que a partir da avaliação seja apontando mudanças para o desenvolvimento da empresa e do indivíduo”, afirma Gabriel Leite, CMO e cofundador da Feedz.

Por meio do feedback contínuo, é possível ter uma análise completa da atuação do colaborador, levando em consideração os erros e acertos com o intuito de esclarecer o que precisa ser melhorado, aumentar o desempenho e produtividade do time e corrigir as ações para que não prejudique o desenvolvimento da empresa. É importante ressaltar que esta cultura é algo que os funcionários desejam, desde que seja feita de forma transparente e horizontalmente.

“O processo de receber e dar feedbacks ainda é considerado difícil, por estar relacionado a algo negativo, mas somente através dele é possível que os colaboradores tenham oportunidades de crescimento e se sintam confortáveis com o seu trabalho. Além disso, é por meio da avaliação de desempenho que é possível promover o autodesenvolvimento dos colaboradores”, declara Gabriel Leite.

