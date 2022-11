Capri Venture e Lilu lançam plataforma inteligente para varejistas de pet

A Capri Venture anuncia mais uma parceria para atender ao mercado pet, desta vez com a pioneira Lilu, startup brasileira idealizadora da plataforma Lilu Loja Virtual, que conecta pet shops a tutores. A loja virtual pode ser contratada por qualquer empreendedor, que passa a ter site e aplicativos com a sua logomarca e um sistema de gerenciamento de indicadores em tempo real. Com isso, os clientes podem contratar os serviços pelo site ou pelo aplicativo aplicativo e agendar e fazer pagamentos com autonomia.

Já o lojista dispõe da inteligência tecnológica desenvolvida e recebe a demanda de serviços já organizada pela agenda inteligente. Assim, é possível dar mais atenção à entrega do serviço realizado nas suas lojas físicas.

Em três anos de atuação, a Lilu já cresceu mais 1.100% e recebeu mais de R$ 1 milhão em aportes de investimentos de grandes nomes do mercado. Foi premiada com o Distrito Awards 2021, na categoria female founder e startup SP 2019.

A ideia de conectar os pet shops aos tutores com ajuda de tecnologia inteligente nasceu da necessidade dos lojistas de ampliar as vendas e gerir os negócios de forma eficiente. Depois de uma série de problemas relatados pelos empreendedores, a empresa reuniu a experiência de mercado e as ferramentas de tecnologia já existentes na Lilu (ERP, app e site) para ajudar a Dom Peludo Pet Shop a se estruturar.

Um dos principais entraves que muitos donos de pet shop enfrentam gira em torno da gestão de clientes, sobre como ter clareza dos indicadores de desempenho, do volume de trabalhos manuais e da falta de recursos disponíveis no mercado. Tudo isso impedia o avanço dos negócios porque as ações se davam de forma precária e muito manual.

Atualmente, a Lilu atende a lojistas de todo o país e é considerada a primeira startup a digitalizar a cadeia pet, impulsionando o mercado aos avanços na inovação e disrupção.

O setor pet é um dos segmentos mais promissores e que mais crescem no mundo. “Hoje os animais de estimação são tratados como membros da família, os tutores não poupam recursos e esforços na hora de cuidar dos bichinhos. Por isso, é um setor que resiste mesmo em tempos de crise. Estamos digitalizando o mercado de serviços pet, criando formas mais práticas e eficientes de alavancar as vendas e de tornar o segmento mais produtivo”, diz a CEO da Lilu, Aline Lefol.

Para chegar a esse nível de maturidade, a empresa contou com suporte da Capri Venture para diversas áreas, desde o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, passando pelas ações de marketing, processos administrativos, setor comercial, até a construção de um networking com investidores que buscam oportunidades em pet techs.

“Em uma sociedade cada vez mais digitalizada e protagonista de seu consumo, é essencial trazer essas transformações para um segmento tão promissor. Um novo nicho de mercado é criado e, a partir de agora, novas ofertas e possibilidades devem surgir de forma acelerada. Com a democratização do acesso aos serviços, o mercado tende a crescer inicialmente em torno de 14%”, afirma Alaíde Barbosa, CEO da Capri Venture.

