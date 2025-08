Campanhas, produtos e ações: 4 exemplos das diferentes formas com que marcas planejam o Dia dos Pais

Em preparação para o Dia dos Pais, diferentes empresas brasileiras adotam diferentes estratégias, baseando-se principalmente no seu segmento e estratégias a longo prazo.

Selecionamos 4 exemplos de como a data especial pode ganhar atenção das marcas. Seja por meio de campanhas de marketing, produtos ou ações de impacto social, essas estratégias focam em celebrar a relação entre pais e filhos.

1. Riachuelo desenvolve e evolui com pais e filhos

Apostando em campanha baseada na famosa música “Lodeando” de Marcelo D2, a Riachuelo propõe um olhar inédito sobre a paternidade: o dos filhos.

Os protagonistas da campanha são o próprio músico, Marcelo D2, e o ator Leandro Lima, retratados em cenas reais de conexão com os filhos.

Um dos destaques é a reunião de D2 com seus cinco filhos para regravar a música “Loadeando”, que apresentou o primogênito, Sain, ao público há mais de 20 anos.

A escolha da faixa tem o objetivo de reforçar o elo entre gerações, dando tom à campanha que promove a relação de evolução e aprendizado entre pais e filhos. Leandro Lima também traz um retrato sensível da paternidade ao lado de Toni, seu filho de 2 anos.

A marca promove, através da campanha, produtos com a mesma proposta, como a linha D-Ultras Special Edition. A coleção aposta em versões infantis das peças adultas – os chamados “mini me” – para pais e filhos celebrarem com o mesmo estilo.

2. Aramis traduz o tempo em presença e o vestir em herança

Com o mote “Você é o maior presente que seu pai já recebeu”, a Aramis lança sua campanha de Dia dos Pais 2025 com objetivo de celebrar vínculos reais e estilo como herança afetiva entre gerações.

A campanha é composta por três fases – “Sinais”, “O tempo” e “O presente é agora” –, com ativação em plataformas sociais, mídia geolocalizada e canais digitais estratégicos. O filme “Hero” de 45 segundos retrata a paternidade contemporânea, reforçada por um ensaio com Gustavo e Caio Canovas, pai e filho.

Com a campanha, a empresa lança o Aramis Next , primeira marca infantil masculina da Aramis . A campanha conta com nomes como Mateus Verdelho, Francisco Lachowski, Cauã Reymond e Paulo Vilhena, que compartilham histórias de afeto, presença e legado.

Uma ação especial com o estúdio de tatuagem Zero11 simboliza a herança que se carrega na pele, reafirmando o estilo como expressão autêntica.

Aramis também promove um encontro afetivo no bar Formosa Hi-Fi, valorizando o tempo, a escuta e a conexão por meio da música em vinil.

“Mais do que dar um presente, trata-se de ser presente. E quando o estilo traduz cuidado e afeto, tomara que esse presente seja Aramis”, diz Renato Winnig, diretor de Marca e Marketing.

3. Vivara se volta para a criação de presentes sofisticados

Em preparação para o Dia dos Pais, a joalheria Vivara anuncia o lançamento do The One, da linha Heritage, seu novo relógio automático que visa a combinar tradição, sofisticação e excelência em design.

Para os filhos que pretendem presentear seus pais com símbolos de sofisticação e funcionalidade, a linha chama atenção por ser produzida com 24 rubis, o que garante uma alta precisão no movimento.

O lançamento chega com cinco modelos distintos, quatro com pulseiras de couro texturizados nas cores preto, azul marinho, verde escuro e vinho, e um em aço prata, e é a principal aposta da Vivara para as vendas do Dia dos Pais.

A Life by Vivara, marca de jóias colecionáveis da empresa, apresenta nova coleção de 15 jóias e acessórios masculinos para o Dia dos Pais.

Trazendo o conceito de herança afetiva, a campanha deste ano propõe uma homenagem aos vínculos entre pais e filhos por meio de joias atemporais com linguagem retrô e toque contemporâneo.

Dentre os lançamentos, destacam-se novos modelos de pulseiras com couro trançado e fios metálicos, colares desenvolvidos com couro, corda e aço e anéis com texturas marcantes e design polido.

4. MSD aposta em licença parental ampliada e apoio à adoção como diferencial competitivo

Comprometida com um ambiente corporativo mais inclusivo, humano e alinhado às transformações sociais, a MSD Brasil — por meio de suas divisões de Saúde Humana e Saúde Animal — ampliou sua política de licença parental para 12 semanas. O benefício é estendido a pais adotivos e não biológicos, valorizando diferentes modelos familiares.

Como parte desse compromisso, a companhia também oferece apoio financeiro para colaboradores em processo de adoção, independentemente da configuração familiar, além de suporte jurídico e psicológico tanto aos adotantes quanto à criança adotada, reforçando o cuidado integral durante todas as etapas da jornada.

As medidas visam refletir o compromisso da companhia com a diversidade, o bem-estar e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mais do que cumprir obrigações legais, a empresa investe em políticas que promovem impacto real na vida de seus colaboradores.

