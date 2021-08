Camicado quer atingir 80 mi com influenciadores na maior campanha digital

Neste mês de agosto a Camicado deu início a sua maior ativação com influenciadores digitais até o momento. Pela primeira vez, a marca de casa e decoração da Lojas Renner S.A convocou um time de 20 criadores de conteúdo e personalidades para compor o chamado “Squad C@sa Cheia”, com o objetivo de impactar novos públicos e reforçar as opções variadas de seu catálogo no setor.

Encabeçado pela atriz carioca Thais Fersoza, embaixadora da Camicado com mais de 14 milhões de seguidores em sua página na rede, o time soma quase 80 milhões de seguidores no Instagram. Cada um dos influenciadores assume uma linha de comunicação, focada nas diferentes áreas de atuação em produtos da Camicado ou temática específica que tenha mais a ver com seu lifestyle. Por meio de posts stories no Instagram, o grupo vai desenvolver uma narrativa que abraça esse universo.

“Queremos ampliar o nosso alcance, a fim de apresentar a diferentes públicos toda a diversidade de produtos que a Camicado disponibiliza aos seus clientes”, declara o gerente sênior de marketing e canais digitais, Vinícius Rodrigues.

A campanha está fundamentada na publicação de stories, que serão repostados pelo perfil oficial da marca. Neles, serão aplicados o uso da funcionalidade de inserção de link — o famoso “arrasta pra cima” — onde cada influenciador vai oferecer a seus seguidores um voucher de descontos com duração de 24 horas, na sua linha atribuída de produtos. Além disso, haverá a veiculação de conteúdo no blog da Camicado, com mais informações sobre cada tema específico.

Todos os dias, até 18 de agosto, ao menos um dos integrantes do squad vai divulgar produtos do catálogo Camicado e dar sugestões de utilização. Em seguida, vão pedir dicas para outro integrante do squad, criando uma corrente de interação.

A ação dará visibilidade para itens de casa e decoração nos segmentos Cama, Mesa, Banho, Cozinha, Licenciados, entre outros. Entre as temáticas contempladas estão: cinema em casa com crianças, organização de pequenos espaços, dicas de café da manhã e receitas, drinks, churrasco, mesa posta para família e romântica para casais, sala de estar e a linha exclusiva de artesanato Mestras do Barro.

Além de Thais Fersoza, integram o elenco da campanha Andressa Suita, Lore Improta, Tata Estaniceck, Gabi Brandt, Marcela Mc Gowan, Gabriela Sales (Rica de Marré), Sammy Lee, Poliana Rocha, Ana Paula Siebert, Biah Rodrigues, Lucila Turqueto, Abrão Meron, Nath Araújo, Victor Oliveira, Manu Macedo, Everton e Douglas (Apê156). Também estão no grupo os perfis Do Pão ao Caviar, Casa de Bamba e Lar Doce Lar da Pri.

