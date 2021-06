Bússola transmite ao vivo evento da Fundação Estudar com CEO do Nubank

Por Bússola

A Bússola transmite amanhã ao vivo e na quinta, 17, a partir das 13h, os painéis do “Conexão Mercado Financeiro”, evento virtual da Fundação Estudar que aproxima jovens de grandes empresas do setor financeiro. As lives contam com a participação de grandes líderes compartilhando seus aprendizados na carreira, além de falarem sobre gestão das empresas e os desafios no mundo financeiro. David Vélez, CEO do Nubank, é o primeiro convidado e falará sobre inovações tecnológicas do setor. O tema da palestra será "A tecnologia a serviço do cliente no mercado financeiro''.

Às 14h, Renato Mazzola, head de capital da BTG; Fernanda Teich, diretora de educação da Stone; e Silvia Molinar, diretora de risco da Kiron Capital, falam no painel Buscando um propósito: pensando a sua carreira no mercado financeiro a longo prazo. A programação se estende até as 19h, nos dois dias.

A iniciativa exclusiva da organização, que completa 30 anos de existência este ano, tem foco em universitários, recém-formados ou em início de carreira que desejam ter uma oportunidade de conhecer marcas empregadoras e participar de interações com os representantes das empresas.

“Acreditamos que o mercado financeiro é uma das principais áreas influentes para o desenvolvimento do Brasil e que temos uma grande lacuna na formação de talentos com esse perfil. Assim, a Fundação Estudar estimula jovens estudantes a seguirem uma carreira de impacto nessa área”, diz Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

