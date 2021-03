Bússola LIVE – Trabalhabilidade: qualificação profissional pós-covid

Você já ouviu falar em trabalhabilidade? Ao apostar no desenvolvimento de aspectos profissionais e também pessoais para gerar diferentes possibilidades de trabalho e fontes de renda, esse conceito amplia a ideia de empregabilidade. Na busca por espaço no mercado de trabalho, o emprego é uma das opções, mas não a única. Seja como empregado, consultor ou empreendedor, cada um usa suas habilidades pessoais para encontrar a melhor maneira de produzir economicamente.

Trabalhabilidade é, assim, a capacidade de adaptação e geração de renda a partir das múltiplas formas de trabalho. E adaptar-se tem sido a palavra de ordem há um ano, desde que teve início a pandemia. Com os graves desafios sanitários e econômicos, que transformaram as relações de trabalho e colocaram em risco a sobrevivência de empresas e empregos, os profissionais têm procurado alternativas para permanecerem ativos e relevantes no mercado.

Uma das tendências é a busca por mais qualificação. Na cartilha da trabalhabilidade em tempos de Covid-19, muitos têm investido em cursos de habilidades específicas, aulas de empreendedorismo e finanças, capacitação digital, entre outros modelos de aprendizagem. Especialistas acreditam que o futuro do trabalho vai exigir cada vez mais uma combinação de competências técnicas e qualidades socioemocionais para que, além de desempenhar uma atividade profissional, cada pessoa seja acima de tudo protagonista da sua própria história.

Em webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 24 de março, às 12h, lideranças do setor de educação vão debater o futuro das relações profissionais e como se preparar para os novos desafios do mercado de trabalho. Participarão do evento: Jonas Andrey, VP de Estratégia, Dados, Marketing e Inovação da Pearson Latam; Jânyo Diniz, CEO do Grupo Ser Educacional; Fernando Shayer, cofundador e CEO da Cloe; e Patrícia Aguiar, gerente da Rede de Líderes da Fundação Estudar. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

