Bússola LIVE: Os desafios da vida em domicílio na pandemia

Ao nos isolar em casa, o coronavírus transformou a nossa relação com a moradia, que, durante meses, virou também escola, escritório, academia e espaço de lazer. E, mesmo com a reabertura gradual da economia, algumas empresas já anunciaram que podem adotar definitivamente o home office, pelo menos, para algumas atividades, alterando o modelo de interação com seus colaboradores. As limitações da pandemia fizeram surgir um novo estilo de vida: remoto, digital e em domicílio.

Mas, num país onde o déficit é de quase 8 milhões de moradias, a Covid-19 também tornou mais evidente o cenário desigual da habitação no Brasil. Nas comunidades de baixa renda, falta infraestrutura básica, incluindo redes de água e esgoto e conexão à internet, e é comum o adensamento populacional. Com muita gente sob o mesmo teto e sem as condições mínimas de higiene, o risco de contágio aumenta. Pesquisa com moradores de favela mostra que 87% conhecem alguém que adoeceu de Covid.

As mudanças na relação com a moradia e os desafios habitacionais em tempos de coronavírus são alguns dos temas que serão debatidos com especialistas e gestores na live promovida pela Bússola, na próxima terça, 20 de outubro, às 12h. Participarão do evento Flavio Amary, secretário de Estado de Habitação de São Paulo e presidente do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano; Celso Athayde, fundador da Central Única de Favelas e CEO da Favela Holding; Antonio Couto, diretor-presidente da Lello Condomínios e vice-presidente da Federação Nacional do Mercado Imobiliário; e Cibelle Linero, Sócia Trabalhista do BMA Advogados.

