Bússola LIVE – Infraestrutura: o caminho da retomada econômica

Num cenário econômico cercado de incertezas trazidas pela Covid-19, o caminho para a retomada do crescimento passa certamente por investimentos em infraestrutura. O desenvolvimento do setor gera empregos, aumenta a arrecadação e traz ganhos de produtividade para o Brasil, que ocupa ainda a posição de nº 78 entre 141 países no ranking de infraestrutura do Relatório de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial.

Com a redução do estoque de infraestrutura de 58,3% em 1984 para 36,1% do PIB em 2019, o índice brasileiro é hoje metade da média mundial. Estudo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (SINICON) mostra que, para se equiparar ao resto do mundo, o país tem que triplicar os investimentos anuais em infraestrutura durante os próximos 20 anos, saltando de 1,71% do PIB em 2019 para 4,8% do PIB.

Diante do agravamento da situação fiscal do Brasil na pandemia, com menos recursos públicos disponíveis, a ampliação dos investimentos depende cada vez mais da participação do setor privado. E essa é a missão do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) do governo federal: fortalecer a integração entre Estado e iniciativa privada, com oferta de projetos de concessão que desenvolvam a infraestrutura nacional e melhorem a prestação de serviços para a população.

O bem-sucedido leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) no mês passado, a maior concessão de saneamento do país, com arrecadação de R$ 22,6 bi, é um exemplo de como os setores público e privado podem trabalhar juntos para ampliar a infraestrutura e destravar investimentos. E, para isso, apontam os especialistas, é fundamental promover um ambiente de negócios favorável no país, com transparência e segurança jurídica. Daí a importância da aprovação de projetos de novos marcos regulatórios para o setor, como o marco legal do saneamento.

Quais os desafios e as oportunidades para a infraestrutura avançar e liderar a recuperação econômica do Brasil? A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) calcula o efeito multiplicador dos investimentos no setor: cada R$ 1 investido gera mais R$ 1,44. Em webinar promovido pela Bússola na próxima quarta-feira, 2 e junho, às 12h, lideranças do mercado e representantes do governo vão debater o futuro da infraestrutura no país. Participarão do evento: Cláudio Medeiros, presidente do SINICON; Bruno Westin, secretário Especial Substituto da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI); Venilton Tadini, presidente-executivo da Abdib; e Nicola Miccione, secretário de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

