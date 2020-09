Bússola LIVE debate a retomada do varejo, que já atinge nível pré-pandemia

Os efeitos da pandemia começam a ser superados no comércio varejista, que registrou, na última pesquisa mensal do IBGE, um crescimento de 5,2% em julho. O índice foi acima do esperado pelos analistas e o melhor resultado para o mês em 20 anos.

O volume total das vendas no varejo, em alta pelo terceiro mês seguido, já ultrapassou o nível de fevereiro, antes da pandemia. Ainda que o desempenho de cada segmento seja diferente e nem todas as categorias tenham conseguido repor as perdas, os números indicam uma recuperação do comércio como um todo mais rápida do que o previsto.

A retomada é celebrada pelo setor, que precisou se adaptar rapidamente às limitações impostas pelo coronavírus, com criatividade, novos protocolos de segurança e transformação digital – que foi acelerada. Segundo especialistas, no processo de digitalização, as empresas fizeram em cinco meses o que levariam cinco anos.

A expansão do e-commerce, fundamental para a sobrevivência dos negócios na quarentena, é uma das mudanças que vieram para ficar. Dados da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico indicam crescimento de 100% das vendas em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Pesquisas com consumidores revelam que, mesmo com a reabertura das lojas, a maioria pretende mesclar compras on-line e off-line.

Se os indicadores mostram que o pior parece ter ficado no passado, o presente e o futuro do varejo no Brasil trazem ainda uma série de desafios. Qual será o impacto do aumento da inflação dos alimentos para o setor varejista? Como o comércio vai ser afetado pela redução do auxílio emergencial, que ajudou a puxar as vendas e os indicadores? E qual a estratégia para os segmentos do varejo que dependem mais diretamente da circulação de pessoas e ainda não conseguiram se recuperar? Como conquistar o consumidor cada vez mais exigente que, além da mercadoria, busca propósito e experiência?

Todas essas questões serão debatidas com lideranças empresariais do setor na live promovida pela Bússola, na próxima terça, 22 de setembro, às 12h. Participarão do evento Stéphane Engelhard, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Carrefour Brasil; Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner; Daniel Pagano, diretor de Produtos, Marketing e Operações da Livelo; e Marcelo Miranda, vice-presidente Comercial e de Marketing da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.

Para assistir e mandar suas perguntas, inscreva-se aqui.