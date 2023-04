Bússola Cultural: semana shows e teatros em São Paulo

Grande Sertão: Veredas

Em 28/4, estreia a adaptação da obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, no Teatro Sérgio Cardoso, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O monólogo “O diabo na rua, no meio do redemunho”, idealizado pelo ator e pesquisador da obra de Rosa, Gilson de Barros, que também está em cena. A direção é de Amir Haddad. Os ingressos já estão disponíveis via Sympla.

O espetáculo integra a trilogia Grande Sertão: Veredas, estudos do ator e diretor sobre a obra de João Guimarães Rosa, considerado um dos maiores escritores brasileiros do século 20. O monólogo apresenta o famoso personagem Riobaldo, protagonista e narrador do clássico de Guimarães Rosa. Riobaldo, um ex-jagunço, hoje um velho fazendeiro, conversa com um interlocutor (o público) e, nesse encontro, cheio de filosofia, conta passagens de sua vida e reflete sobre a dialética do bem e do mal.

De 28 de abril a 28 de maio, sexta a domingo, às 19h, ingressos entre R$ 20,00 e R$ 40,00, rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, mais informações Teatro Sérgio Cardoso

Encontro com Luci Collin

Em 4/5, na Biblioteca de São Paulo, das 14h às 16h, o Ateliê de Criação Literária convida escritores iniciantes, estudantes e amantes da literatura para uma aula aberta com a escritora Luci Collin. A atividade aborda o percurso literário e a realização dos livros da escritora, com destaque para estratégias criativas e técnica autoral. Mediação de Olyveira Daemon. A partir de 18 anos. Não é necessário inscrição.

Gratuito, não precisa de inscrição, mais informações BSP

Show "DECANTAR”

Vivy Hirama faz o primeiro show do projeto “Decantar em São Paulo”, sala Paschoal Carlos Magno, no Teatro Sérgio Cardoso, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São, em 1/5, às 19h. O projeto traz músicas consagradas de Tom Jobim, Milton Nascimento e Chico Buarque com um arranjo inspirado no Jazz. Para a apresentação, a intérprete convidou as musicistas Júlia Toledo (arranjadora e pianista), Ingrid Cavalcante (contrabaixista acústica) e Bruna Cassou (baterista). A entrada é franca.Retirar ingressos na bilheteria, 1h antes do show.

Gratuito, retirar os ingressos 1h antes, Teatro Sérgio Cardoso

Fotos “São Paulo Companhia de Dança - 15 anos”

A Associação Pró-Dança, organização social responsável pela gestão da São Paulo Companhia de Dança (SPCD) e da São Paulo Escola de Dança (SPED), corpos artísticos da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, realiza uma série de atividades com programações gratuitas para comemorar o Dia Internacional da Dança, celebrado em 29/4. A SPCD abre as comemorações com a inauguração da exposição de fotos “São Paulo Companhia de Dança - 15 anos”, em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, controlada pelo Governo do Estado de São Paulo sob gestão da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM). De 29/4 a 29/5, na Estação da Sé, serão exibidas imagens de obras marcantes de seu repertório registradas pelos artistas Arthur Wolkovier, Charles Lima, Édouard Lock, Fernanda Kirmayr, João Caldas, Marcelo Machado, Rogério Alves Sobrado e Silvia Machado.

Gratuito, mais informações SPCD

Oficina de Capacitação Técnica em Ensaio

Na sede da São Paulo Companhia de Dança (SPCD), localizada na Oficina Cultural Oswald de Andrade, a professora ensaiadora Beatriz Hack ministra a Oficina de Capacitação Técnica em Ensaio, às 10h. Com vagas limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, a atividade terá como foco o ofício do ensaiador. Os participantes devem ter idade a partir de 14 anos e receberão certificado digital após a conclusão do curso, com inscrições pelo link.

Gratuito, mais informações SPCD

Bastidores do O Quebra-Nozes

Na plataforma Cultura em Casa às 20h e também no canal da SPCD, YouTube da Companhia, terá o documentário que conta os bastidores da montagem de “O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos”, obra de Márcia Haydée especialmente para a SPCD, que teve sua estreia em dezembro de 2022.

Gratuito, mais informações SPCD

Flash Mob

A São Paulo Escola de Dança - Centro de Formação em Artes Coreográficas, em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô realiza em 29/4, um “Flash Mob”, com cerca de 75 estudantes dos Cursos Regulares que fazem parte do programa de Bolsas-Oportunidade. A ação acontece na Estação Sé, em frente às catracas, entre 11h e 12h, com entradas previstas para 11h, 11h20, 11h40 e 12h.

Gratuito, mais informações, SP ESCOLA DE DANCA

Documentário Espirais do Tempo

No dia 29/4, às 19h, será exibido também na plataforma Cultura em Casa, o documentário “Espirais do Tempo”, primeira produção lançada pela SPCD e produzida pela Galeria Produções. O projeto narra as etapas das primeiras reuniões até a inauguração oficial da escola e também estará disponível no canal do YouTube da São Paulo Escola de Dança.

Gratuito, mais informações SPCD

Dança nas Fábricas de Cultura

Em 29/4, às 15h, na Fábrica de Cultura Itaim Paulista terá a oficina de criação: “Células Coreográficas”. Será realizada uma dinâmica de criação a partir de uma dança desenvolvida em coletividade. Antes da criação, o público assistirá um vídeo que conta uma breve história da dança trazendo imagens ilustrativas, do que será realizado. O vídeo utilizado nesta atividade encontra-se neste link o que é dança.

Em 29/4, às 15h, na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes terá a leitura mediada do livro: “Quando aprendi a dançar com o vento” que conta a história de Lia, uma menina que vai passar as férias da casa da avó com uma lição de casa pra lá de desafiadora: responder a pergunta “Onde está a arte em sua vida?”. Convida o público a perceber, junto com Lia, que há momentos na vida que despertam a nossa atenção, a nossa curiosidade e a nossa sensibilidade. E ainda, terá o ateliê de balé da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes para dividir um pouco dos movimentos e danças presentes nesta arte, em 29/4, às 15h30.

Na Fábrica de Cultura Santos terá o encontro de leitores sobre o livro “A Queda do Céu”, de Davi Kopenawa, o qual propõe uma reflexão coletiva sobre a vida, a obra e as poéticas do escritor, xamã e líder político yanomami, Davi Kopenawa. A partir da leitura de trechos da obra que reúne diálogos de Kopenawa com o antropólogo francês Bruce Albert, e do filme: “A Última Floresta”, roteirizado por Luiz Bolognesi e Kopenawa, vamos exercitar a escuta atenta aos testemunhos que vem da floresta sobre a cosmovisão yanomami e a sua relação com a floresta amazônica. Acontecerá em 25 de abril, às 15h (transmissão ao vivo - @fabricasdecultura4.0santos) e 26 de abril, às 14h (Presencial).

E para finalizar, na Fábrica de Cultura Sapopemba, terá uma intervenção artística com apresentação street dance em celebração ao Dia Internacional da Dança, em 29/4., às 15h. Terá, também, transmissão ao vivo pelo Instagram @fabricadeculturasapopemba.

Quinteto Osesp

A Osesp - Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo segue com a temporada 2023 - “Sem Fronteiras”, com apresentações especiais entre os dias 27 e 30 de abril da Sala São Paulo. Entre quinta e sábado, a Osesp terá a regência do francês Pierre Bleuse e do pianista ucraniano-australiano Alexander Gravrylyuk. O programa terá obras de dois grandes mestres: o Concerto para Piano nº 3, do ucraniano Sergei Prokofiev, e a Quinta Sinfonia do russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Já o novo corpo artístico do Quinteto Osesp, formado pelas violinistas Amanda Martins e Sung Eun Cho, pelas violistas Maria Angélica Cameron e Sarah Nascimento, e pela violoncelista Jin Joo Doh, abre sua série de recitais na Sala São Paulo no próximo domingo (30/4), às 18h, com obras de Mozart (o “Quinteto de Cordas nº 3”) e Brahms (seu “Quinteto de Cordas nº 1”) no repertório.

As performances da Osesp de sexta-feira (28/4), às 20h30, e do Quinteto Osesp no domingo serão transmitidas ao vivo no canal oficial da Osesp no YouTube.

27/4, às 20h3028 de abril, às 20h30 – Concerto Digital, 29/4, às 16h30, 30/4, às 18h00 [Quinteto Osesp] – Concerto Digital, Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, recomendação etária: 07 anos, ingressos entre R$ 50,00 e R$ 258,00 [Osesp] e entre R$ 60,00 e R$ 143,00 [Quinteto Osesp] (preços inteiros), Bilheteria online

