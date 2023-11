Bússola Cultural: semana destaca mostra de cinema coreano e Afrofestival

"Kizomba de Capoeira", na Sala São Paulo

Na Sala São Paulo, na Estação das Artes, no Campos Elíseos, acontecerá o "Kizomba de Capoeira", evento gratuito relacionado à Semana da Consciência Negra, em 25/11, das 13h às 17h. Terão apresentações musicais e de capoeira em suas diversas vertentes (rodas de capoeira, de jongo, de samba e shows), com diferentes Mestres de Capoeira convidados, alunos e músicos. A organização é do Grupo de Capoeira Berim Brasil Internacional, de São Paulo.

Mostra de Cinema Coreano

Em celebração aos 60 anos de Imigração Coreana no Brasil, o Museu da Imigração recebe a 12ª Mostra de Cinema Coreano no Brasil | Histórias sobre a diáspora, realizada pelo CCCB (Centro Cultural Coreano Brasil). Serão exibidos longas e curtas-metragens de realizadores descendentes de coreanos, apresentando várias das diásporas de imigrantes coreanos e diásporas de imigrantes que vivem na Coreia do Sul. Além do Museu da Imigração, a programação se estende também, por meio de parcerias institucionais para o Cine Petra Belas Artes e o Museu da Imagem e do Som (MIS).

As sessões serão seguidas de bate-papo com a presença dos diretores com o intuito de promover um intercâmbio cultural por meio do cinema. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria.

Gratuito, 25 e 26/11 e 02 e 03/12; horários variados - Conferir a programação completa

Fábricas de Cultura - Mostra de Processos de Circo

As Fábricas de Cultura, instituições da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, têm espaços abertos e flexíveis, projetados para estimular a criatividade e a expressão artística, na dança, música, circo, audiovisual, teatro, tecnologia, etc. E para o público conhecer um pouco dos trabalhos feitos pelos aprendizes, são realizadas as “mostras de processos” de vários cursos. Por exemplo, na Fábrica de Cultura Itaim Paulista acontecerá a Mostra de Processos de Circo – 2º Semestre de 2023 (Formatura Cultural), celebrando o final do semestre e todo o percurso desenvolvido junto aos aprendizes. Toda comunidade está convidada a acompanhar apresentações construídas com muita sensibilidade e cuidado, esse é um momento onde os aprendizes são os reais protagonistas. A mostra valoriza o encontro diário, o processo de conhecimento compartilhado, demonstrando a importância da convivência e construção coletiva.

Gratuito, 25, 26/11 e 28/11; 10h (25 e 26/11) e 19h (28/11); Para consultar as outras mostras e unidades acesse o site Fábrica de Cultura

Oficina de Percussão e Contação de História

Em celebração ao mês da Consciência Negra, o Museu da Imigração realiza uma programação especial em parceria com o Centro Cultural da Guiné, com uma aula aberta de percussão trazendo o ritmo Sorsonet, da etnia Baga. A oficina será ministrada pelo professor Abou N'Gazy Sidibé. O público participante poderá entrar em contato com os instrumentos, aprender e se envolver com o ritmo dos tambores! Haverá também a atividade "Contos Cantados da Guiné", destinada ao público infanto-juvenil, que difunde histórias da África Ocidental de forma a transmitir a cultura e preservar a memória dos povos africanos.

Gratuito, oficina de Percussão e Contação de História, 25/11, das 11h às 13h, mais informações

Meninos do Morumbi

Afrofestival leva mistura de ritmos a pontos icônicos de São Paulo

Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, a capital paulista recebe no próximo dia 26/11, o Afrofestival, evento itinerante promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. O Afrofestival, com programação gratuita, promete muita vibração, percussão afro-brasileira e jazz, passando por pontos icônicos de São Paulo. A cultura afro estará representada em três vertentes: a percussão brasileira, os metais e a percussão das street bands de New Orleans e as vozes de Angola.

Com instrumentos de percussão e dança, Os Meninos do Morumbi, embaixadores da cultura brasileira, estarão juntos nas performances surpresa das street bands de New Orleans, que percorrem vários pontos da capital com intervenções curtas e de muita vibração, trazendo toda a influência da música africana na música brasileira.

No repertório, a diversidade dos ritmos e grooves, com a percussão e animação da companhia de dança dos Meninos: maracatu, xirês, maxixes, samba, funk, grooves africanos e todos os ritmos que permeiam esse grande caldeirão cultural que é a música afro-brasileira.

Gratuito, programação completa

Espetáculo de teatro "Frida Kahlo - Viva la Vida

Na Fábrica de Cultura Sapopemba, em 29/11, às 14h, terá o espetáculo de teatro "Frida Kahlo - Viva la Vida". O solo traz uma Frida Kahlo lúcida, solar e cáustica, que celebra o triunfo, paradoxalmente, no Dia dos Mortos. Enquanto prepara um jantar para os convidados, vivos ou mortos, passeia por sua vida relembrando e trazendo os personagens que passaram por sua história, como Diego Rivera, Trotsky, Rockfeller, André Breton. Poesia, paixão, em um solo de extrema sensibilidade e teatralidade.

E na Fábrica de Cultura Brasilândia terá o ensaio aberto mensal para artistas, músicos, grupos e bandas independentes. Convide a galera e mostre seu talento, em 26/11, das 12h às 17h. Presencial

Fábrica de Cultura Sapopemba - Gratuito, mais informações Fábrica de Cultura, livre e Fábrica de Cultura Brasilândia - Gratuito, ensaio aberto mensal, Fábricas de Cultura

O Boombox Brasil Crew é uma das atrações do 9º Sarau Hip-Hop no Museu

Sarau Hip-Hop no Museu

O Sarau Hip-Hop no Museu chega à sua nona e última edição do ano de 2023 no dia 2 de dezembro, no Museu da Língua Portuguesa. Quem comparecer ao Saguão Central da Estação da Luz vai curtir os quatro elementos do hip-hop (rap, poesia, breaking/estilo de dança e grafite) com os convidados especiais MC Jé Versátil, DJ Vivian Marques, Boombox Brasil Crew e Danilo Kapela. O rapper e MC Xis é quem comanda a festa, que acontece gratuitamente das 12h às 14h.

E, ainda, no dia 2/12, durante a Virada Inclusiva 2023, os educadores do Museu da Língua Portuguesa realizam uma visita mediada pelo histórico prédio da Estação da Luz, sede do Museu, na língua brasileira de sinais (LIBRAS), visando atender à comunidade surda, das 15h às 16h. Grupos são formados 15 minutos no Pátio A, perto da bilheteria. Grátis.

Gratuito, 2 de dezembro (sábado), das 12h às 14h, No Saguão Central da Estação da Luz, Museu da Língua Portuguesa

1º aniversário do Museu das Favelas - Festival que homenageia os 50 anos do Hip-Hop

O Museu das Favelas, no Palácio dos Campos Elíseos, celebra o primeiro aniversário no dia 26/11, com programação gratuita e voltada a todos os públicos, em especial, de periferias, ocupações e outros territórios, potencializando suas vozes, lutas e memórias. Nesta agenda, é feita uma homenagem ao Hip-Hop. O evento começa, às 10h, com uma ação Live Paint no jardim, valorizando a atuação feminina na arte urbana, na cultura local e no próprio Hip-Hop. Conta com a participação das grafiteiras Patrícia Rizka, Amanda Pankill e Dina Inuma. Para saber todas atividades acesse: Programação Completa

Gratuito, 1° Festival Museu das Favelas, 26/11, das 10h às 18h

A Biblioteca de São Paulo oferece a oficina de empreendedorismo gratuita para preparo de bolo natalino com a chef Vivian Feldman

Oficina de empreendedorismo: Bolo Natalino

Em 29/11, das 14h às 17h, na BSP - Biblioteca de São Paulo, a chef confeiteira Vivian Feldman ensinará a preparar o clássico bolo natalino, com técnicas gastronômicas profissionais. Na oficina, os participantes aprendem a utilização adequada de equipamentos e utensílios, tempo de forno, armazenamento, validade e atendimento ao cliente, além de receber dicas de mercado e como otimizar a produção para gerar renda. A partir de 16 anos.

Gratuito, atividade presencial, Inscrições

Suspense e Diversão no MIS

Maratona Infantil entra no clima da exposição “Terror no Cinema”

A Maratona Infantil provocará arrepios nas crianças e famílias em 26 novembro, das 10h às 17h, com entrada gratuita. Esta edição integra a programação paralela da megaexposição “Terror no cinema”, em cartaz no MIS, na Avenida Europa, e traz atrações que dialogam com o universo do suspense. Entre as atividades, destacam-se contações de histórias, oficinas práticas de diversas técnicas e linguagens, peças de teatro, espetáculos musicais e de mágica, sessões de cinema e muito mais. Por exemplo, terá a oficina Modele seu Monstro. No cinema ou nas telinhas, os monstros são reconhecidos por sua imagem peculiar e assustadora. Pensando nisso, que tal colocar a mão na massa e usar toda a criatividade e imaginação para montar seu monstro com massa de modelar?. Será com Educativo MIS, no Foyer Auditório MIS| 10h, 11h e 14h (1h cada).

E, ainda, na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, terá o Balé Popular Cordão da Terra, conhecido pela difusão de ritmos afro-brasileiros, que une o forró, o baião, os baianás, o samba de coco e o encanto das cirandas e te coloca para dançar no espetáculo “Baile do Meio”, em 25/11 das 16h às 17h30. Entrada gratuita, no Jardim do Museu Casa das Rosas.

Maratona Infantil, Gratuito, Programação completa e Balé Popular Cordão da Terra, Gratuito, Mais informações

