Bússola Cultural: semana destaca eventos e atividades com o tema consciência negra

Museu Afro - II Ocupa MAB e entrada gratuita no dia 20/11

Quer programação diversificada e gratuita na semana da Consciência Negra? Os Museus, as Fábricas de Cultura, Teatros, Bibliotecas e Oficinas Culturais da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo oferecem um roteiro variado e com várias atividades gratuitas. Por exemplo, no Museu Afro Brasil Emanoel Araujo terá II Ocupa MAB, Festival de Música e Gastronomia Africana e Afro-brasileira, repleto de apresentações musicais e de cultura popular com musicalidades. Desta vez, terá parceria com o Museu das Favelas, em 20/11, das 09h às 18h. Dentre as atrações estão: Kemetic Yoga de Ana Sou, Roda de Jongo do Grupo Jongo Filhos da Semente, Capoeira do Mestre Limãozinho, Roda do Samba de Dandara e muito charme no Resenha Black Bom. A Gastronomia surpreenderá com sabores provenientes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Egito, Marrocos, República Democrática do Congo, Sudão e Uganda. A entrada e a programação são gratuitas, em 20/11.

Entrada gratuita em 20/11; 9h - 10h - Kemetic Yoga com Anna Sou; 10h- 18h - Feira de Música, Moda e Gastronomia; 10h – 17h - Visitação às exposições do Museu; 10h - 11h - Roda de Jongo, com Grupo Jongo Filhos da Semente; 11h - 12h - Oficina de Capoeira com Toca do Mestre Limãozinho; 14h - 16h - Roda de Samba com Samba de Dandara; 16h - 18h - Resenha Black Bom, com aulão de charme para iniciantes, mais informações

Especial La Pera Um Tango Brasileiro nas Fábricas de Cultura

Tango nas Fábricas de Cultura e Black Fest Dance Periférico

Curte todos os tipos de danças? As Fábricas de Cultura estão com o “Especial La Pera Um Tango Brasileiro,” com Fábio Martins e Sisley Paplewski, da Fasitango - A Casa do Tango. Em 24/11, às 14h, na Fábrica de Cultura Santos e em 26/11, às 9h, na Fábrica de Cultura Sapopemba.

E na Fábrica de Cultura Brasilândia terá Fábrica na Rua: Black Fest Dance Periférico que resgata todas as tradições festivas vividas em todas as épocas com as danças e os temas dos bailes, incluindo a black nostalgia, com o intuito de fazer uma plataforma com linguagem alternativa, independente e divertida. Unindo as gerações e promovendo cultura para a terceira idade e para a juventude, em 30/11, das 19h às 21h.

Gratuito, Fábrica de Cultura e Fábricas de Cultura

Teatro Sérgio Cardoso prepara programação especial para o Mês da Consciência Negra

Soul África

Em 23/11, às 20h30, no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, terá o espetáculo musical Soul África que levará ao palco o grupo Vozes de Angola e a banda Social Samba Fino, que interpretarão músicas de compositores brasileiros, como Gilberto Gil, João Nogueira, Djavan, Dominguinhos do Acordeon, Tim Maia - entre outros -, juntamente com músicas originalmente africanas. A partir desse espetáculo, será produzido um vídeo contendo cenas de Making Off e depoimentos pessoais dos integrantes do coral Vozes de Angola sobre suas trajetórias.

23/11, às 20h30, ingressos gratuitos, retirada de ingressos na bilheteria a partir de uma hora antes da apresentação, livre, Site Teatro Sérgio Cardoso

Roberta Miranda se apresenta no festival Revelando SP dia 16 de novembro quinta-feira às 19h30

Roberta Miranda no Revelando SP

O Revelando SP, festival realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista Amigos da Arte, acaba de anunciar uma mudança em sua programação de shows. Roberta Miranda se apresenta na noite de abertura do evento, dia 16 de novembro, quinta-feira, às 19h30, no lugar de Bruna Viola.

Na programação de shows, além de Roberta Miranda no dia 16 de novembro, às 19h30, se apresentam no festival a banda 14 Bis com Tuia no dia 17/11, às 19h30, a dupla Lourenço e Lourival no dia 18/11, às 19h30, e Ralf, no encerramento, dia 19/11, às 18h30.

Em culinária, o festival oferece uma infinidade de quitutes, com muitos preparos à base de milho, banana e amendoim, compotas, doces cristalizados, bolinhos, pastéis, queijos, o famoso buraco-quente e a curiosa farofa de formiga içá. Entre as opções de pratos também não falta variedade: linguiça, galinhada, feijão tropeiro, arroz vermelho com suã e a mítica comida do lobisomem.

Programação gratuita, Mais detalhe no site

O Museu do Futebol, dentro do Pacaembú em São Paulo conquista pela interatividade

Wikiconcurso Mulheres Brasileiras no Esporte

Em pouco mais de um mês, o WikiConcurso Mulheres Brasileiras no Esporte promoveu a criação de 249 verbetes na Wikipédia sobre atletas que antes não apareciam na plataforma. Além desses, outros 901 verbetes foram editados. A ação é uma parceria entre Museu Do Futebol, Wiki Movimento Brasil (WMB) e ONU Mulheres Brasil, com o objetivo de diminuir a desigualdade entre homens e mulheres esportistas quanto à existência de informações confiáveis na internet.

Com 100 novas referências e quase 75 mil caracteres adicionados, o verbete sobre a ginasta Rebeca Andrade foi o mais editado até agora. Outros verbetes muito editados foram sobre o esporte feminino no Brasil, a Copa Libertadores da América de Futebol Feminino e as biografias das futebolistas Flávia Saraiva e Cristiane Rozeira. O concurso segue até o dia 30 de novembro e vai premiar as cinco pessoas que editarem o maior volume de dados. Terá premiação em vale-presente.

Para saber como participar acesse o link

Coro da Osesp

Sala São Paulo - Jazz, ‘Sons da Argentina’ e USP Filarmônica

A programação da Sala São Paulo, no próximo fim de semana, terá duas atrações interessantes e ecléticas, em uma semana sem concertos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp. No sábado (18/nov), às 20h30, terá o recital de encerramento da Festa Internacional do Piano – FIP Jazz desta Temporada, estrelado pelo pianista norte-americano Fred Hersch, uma verdadeira “lenda viva” das teclas. E no domingo (19/nov), às 18h, os cantores do Coro da Osesp apresentam o programa temático Sons da Argentina, no qual entoam composições de diversos autores do país vizinho sob a regência de Silvana Vallesi, também argentina. Vale lembrar que a apresentação do Coro terá transmissão digital ao vivo no canal da Osesp no YouTube.

Sons da Argentina, o penúltimo programa que o Coro da Osesp apresenta na Temporada Osesp 2023 – Sem Fronteiras (o último do ano será dedicado a obras natalinas, nos dias 20 e 21/dez), é inteiramente dedicado a compositores contemporâneos argentinos (Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Roberto Caamaño, Alberto Balzanelli, Carlos Guastavino e Elfio Eduardo Rozáenz), e proporcionará ao público a oportunidade de ouvir uma seleção de peças que levarão à descoberta de uma literatura coral intensa e variada, bem no espírito de nosso incrível país vizinho.

E na tradicional série de concertos matinais da Sala São Paulo, realizada pela Fundação Osesp, a USP Filarmônica apresentará um repertório que traz compositores pretos e partos para lembrar da importância da Semana da Consciência Negra, a imensa maioria deles brasileiros, em 19/11, às 10h50. Gratuito. Distribuição gratuita de ingressos a partir das 10h da segunda-feira anterior ao concerto, pela internet ou nos totens localizados no piso térreo da Sala São Paulo. Ingressos limitados a dois por pessoa. Caso não consiga adquirir a entrada on-line, no dia do Matinal, uma hora antes, haverá uma fila de espera na Bilheteria do 1º subsolo — lugares limitados, sujeito à lotação da casa.

18/11, às 20h30 [FIP Jazz] ; 19/11, às 18h00 [Coro da Osesp] – Concerto Digital; Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 100,00 (valores inteiros); Bilheteria neste link

Grave música, podcast ou outro projeto de áudio nas Fábricas de Cultura

Estúdios de gravação gratuito nas Fábricas de Cultura

Como as Fábricas de Cultura descobrem novos talentos nos estúdios de gravação? Os estúdios de gravação das Fábricas de Cultura contribuem para democratizar a produção de áudio e gerar uma onda de possibilidades criativas para todos os artistas independentes, através das captações, gravações, edições e masterização de músicas, podcasts, e-books, audiobooks, locuções, jingles e vinhetas. O acesso aos estúdios é gratuito, assim os criadores podem se concentrar em refinar as habilidades e explorar novos territórios sonoros. Além disso, as Fábricas são um próspero centro de conhecimento, colaboração e inspiração, com técnicos de som dedicados a ajudar os usuários a obter o máximo da estrutura e do software, somado ao lado humano de potencializar sonhos.

Para saber como é feito o agendamento nos estúdios de gravação acesse Fábrica de Cultura e Fábricas de Cultura

Emerson Tineo e Fabiana Almeida, regentes

Guri - Concerto gratuito

O Coral e Percussão do Guri de Sorocaba se apresenta mais uma vez na temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais. Todas as atividades são gratuitas. O grupo toca no dia 30/11, às 16h, no Auditório do SESC Sorocaba (SP).

Sob a regência de Emerson Tineo e Fabiana Almeida, o grupo apresenta as obras; Canção do Sabiá, de Ian Gottschalk; Trecho, de Fabiana Almeida; Epigrama, de Brasílio Itiberê II; Epigramas Matinais, de Oscar Lorenzo Fernandez; Duas Canções, de Guilherme Bernstein; Em Tom de Azul e Cantigas da Inocência e da Experiência, de Vitor Gabriel; Acentos, de Alexandre Oliveira; Mosaics, de Jared Spears; Waldirando, de Caíto Marcondes; e Cenas Brasileiras, de Ney Rosauro

30/11, às 16h, auditório do SESC Sorocaba, Rua Barão de Piratininga, 555, Jardim Faculdade – Sorocaba/SP; Todos os concertos são gratuitos; Programação completa no site

O Mundo do Circo SP

Arte circense em São Paulo

O Mundo do Circo SP é um espaço totalmente dedicado à arte circense no Parque da Juventude, em São Paulo. Nele, vivencia-se trupes itinerantes, exposições e muito mais. O que você encontra? Lona Multiuso: Espaço para oficinas e encontro de grupos, companhias, duplas e artistas individuais diversos.

Grande Lona: Temporadas de espetáculos de circos itinerantes, mostras de números circenses, shows e outras atividades. Lona Exposição: Mostra lúdica e interativa sobre o imaginário do circo, contemplando suas várias modalidades artísticas, enriquecendo a experiência sensorial proporcionada pelo espaço temático. E o “Picadeiro a céu aberto”, dedicado a espetáculos e números de rua. Chama os amigos e venha conferir esse espaço incrível e cheio de diversão!

Além disso, tem a “Exposição Mundo do Circo” que é uma mostra interativa com brinquedos populares, bonecos talhados, além de*maquetes que podem ser manipulados pelos visitantes. A curadoria é do ator, diretor e palhaço dos Parlapatões Hugo Possolo e do cenógrafo Zé Carratu. A atração fica na Lona Exposição e estará aberta por tempo indeterminado. E, aos sábados e domingos há espetáculos às 17h e intervenções circenses das 12h às 17h.

Gratuito, Funcionamento: De terça a domingo, das 11h às 18h, Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, dentro Parque da Juventude, ao ladinho da estação do metrô Carandiru, na zona norte de São Paulo; Entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos 1 hora, antes de cada espetáculo. Cada pessoa poderá retirar no máximo 5 ingressos por espetáculo; Algumas programações podem ter cobrança de ingressos, eventualmente acesse a programação em O Mundo do Circo SP

Museu Catavento

Atividades para celebrar a Consciência Negra

Dentre as série de ações estão: no Museu Catavento, Parque Dom Pedro II, será conversado o tema "Áfricas no Brasil. Por uma história afro-brasileira”. Na palestra, o historiador Dr. Douglas Araújo, tratará sobre como a historiografia brasileira tem tratado a presença africana no Brasil. Existe ou existiu alguma homogeneidade discursiva nos estudos clássicos sobre esse tema em nossa sociedade? Análises foram feitas “tendenciosamente” ou foram erros sistemáticos apenas?, entre outros pontos, em 25/11, das 14h às 16h.

Existem, também, atividades relaxantes e de valorização da cultura afro, para estimular a expressão criativa e resgatar a memória cultural brasileira, como: Oficina de boneca Abayomi, no Museu do Futebol, em 19 /11, das 9h às 17h.

Quem gosta de música e estiver pelo interior, pode ir até o Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão, prestigiar o “Musical Duo Voz e Violão”, com Fernanda Santos, em 19/11, às 11h. Já o Museu Casa de Portinari, em Brodowski/SP, participa da 6ª Virada Da Consciência, e promove uma apresentação musical com o Grupo “Que Bloco é Esse”, 20/11, às 15h. E para os apaixonados por livros, há o lançamento do “Eternizar em Escrita Preta”, em 22/11, às 19h, coletânea de dramaturgias de novos escritores negros, da SP Escola de Teatro.

Para consultar o dia da gratuidade acesse os sites: Museu Catavento, Museu do Futebol; Museu Felícia Leirner; SP Escola de Teatro

